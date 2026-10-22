”Pleacă Marco”! Adevărul despre eliminarea Prințului și a Biancăi de la Insula iubirii. Culisele celui mai surprinzător anunț

”Pleacă Marco”! Adevărul despre eliminarea Prințului și a Biancăi de la Insula iubirii. Culisele celui mai surprinzător anunț
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Prințul Marco pleacă de la Insula Iubirii?
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Insula Iubirii a devenit un fenomen național, iar numeroase persoane urmăresc cu interes parcursul celor cinci cupluri venite să-și testeze relațiile alături de ispite. În ediția de mâine, imaginile prezentate sugerează că Prințul Marco ar urma să plece din emisiune. Ce s-a întâmplat, de fapt, am aflat noi și vă spunem în rândurile ce urmează!

Fiecare episod de la Insula Iubirii aduce noi provocări, iar detaliile picante despre cele cinci cupluri ies treptat la iveală. Prințul Marco a atras atenția după ce relația dintre el și Gabriella Barbu a devenit tot mai apropiată, în timp ce Bianca Ghiurcă, soția sa, se află în vila fetelor, la doar câțiva kilometri distanță.

Prințul Marco a fost eliminat?

Cei doi au început să petreacă timp împreună încă din primele zile ale emisiunii, iar apropierile dintre ei au continuat atât la date-uri, cât și în vilă, unde profită de fiecare ocazie pentru a se cunoaște mai bine. Imaginile cu Prințul Marco și Gabriella Barbu, inclusiv cele surprinse în timpul întâlnirii romantice de pe plajă, au ajuns și la Bianca Ghiurcă. Soția concurentului nu a primit deloc bine scenele urmărite și a avut o adevărată criză de nervi chiar în fața prezentatorului Radu Vâlcan, vizibil afectată de comportamentul partenerului său.

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În imaginile prezentate pentru episodul următor, concurenții își iau rămas-bun de la Prințul Marco, iar momentul este unul emoționant, marcat de lacrimi. Gabriella Barbu, cea de care acesta s-a apropiat atât de mult, pare la rândul ei surprinsă de vestea plecării. Totuși, potrivit surselor CANCAN.RO, momentul în care se anunță că părăsește emisiunea a fost, de fapt, o glumă pusă la cale pentru a o surprinde pe ispită. Astfel, cuplul format din Prințul Marco și Bianca Ghiurcă va rămâne în emisiune până la final.

Ce surpriză vor avea concurenții la date-uri

În episodul de sâmbătă, în fiecare dintre cele două vile va ajunge o cutie în care se află o tabletă. După ce vor apăsa butonul de redare, concurenții vor asculta mesajul transmis de Radu Vâlcan, care îi va anunța că îi așteaptă o surpriză în ceea ce privește date-urile. Anunțul vine chiar în momentul în care fetele și băieții se pregăteau să afle cu cine vor merge la întâlniri.

Surpriza va fi dezvăluită a doua zi, atunci când concurenții se vor reuni pentru alegerile de date. Potrivit surselor noastre, întâlnirile vor fi organizate în funcție de conexiunile pe care fiecare participant le-a construit pe parcursul experienței, fără ca aceștia să mai fie nevoiți să își aleagă partenerii de întâlnire.

Sursa foto: Social media

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De ce a zis Prințul Marco că Gabriella Barbu este mai bună decât Bianca Ghiurcă, de fapt: „Îmi pare rău pentru…”

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