Plecarea Andreei Esca de la Știrile Pro TV pentru o altă emisiune. Scenariul a fost luat în calcul de vedetă în urmă cu mai mulți ani

Andreea Esca se află la pupitrul Știrilor Pro TV de aproape 28 de ani. Prezentatoarea se bucură de o carieră de succes, după mulți ani de muncă. Nimeni nu-și imaginează că vedeta poate spune adio trustului de pe Pache Protopopescu, care a consacrat-o pe micile ecrane. Ei bine, știrista a vorbit pentru prima dată despre plecare!

Andreea Esca se bucură de un succes imens pe micile ecrane, pentru că de aproape 3 decenii prezintă știrile la Pro TV. Jurnalista a muncit pe brânci să-și țină locul ocupat în cadrul trustului de pe Pache Protopopescu și, cu siguranță, nu ar spune adio prea ușor. Știrista a fost prezentă, acum ceva vreme, în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde” a lui Marius Manole, unde a făcut dezvăluiri neașteptate despre cariera sa.

Prezentatoarea de știri a fost întrebată dacă are idee până când va mai apărea pe sticlă, la postul TV care a consacrat-o. „Eu cred că până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări mult mai mult preț pe… să fii tânără, să arăți bine. Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești”.

Ce spunea Andreea Esca despre plecarea de la Pro TV

Foarte sinceră din fire, Andreea Esca spunea că s-a gândit, la un moment dat, să-și facă propria emisiune, însă trebuia să se dedice în totalitate acelui proiect. Nu și-a dorit să plece de la pupitrul știrilor Pro TV, așa că a renunțat la idee.

„Nu! Am vrut la un moment dat să îmi fac un talk-show, dar mi-am dat seama că vreau să îl fac foarte bine şi asta însemna să renunţ la ştiri şi să fac doar asta. Şi nu pot să fac asta, aşa că am abandonat. Ştirile sunt ştiri, orice s-ar întâmpla. Emisiunile pot avea succes un sezon şi după nu știi dacă mai merge și sezonul următor. Iar eu nu sunt atât de deschisă la risc, nu mă simt confortabil cu ideea asta. Am contract pe o perioadă nedeterminată, iar salariul, nedeterminat”, mărturisea Andreea Esca, în podcastul lui Marius Manole.

