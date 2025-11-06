„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul de a zbura

ProMotor lansează luni, 10 noiembrie, la ora 12:00, episodul #85 al „Podcast cu Prioritate”, cu un invitat special: Mihai Sturzu, pilot comercial, fost muzician și politician. Noul episod va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, aducând o conversație captivantă despre carieră, aviație și viitorul mobilității. Podcastul este realizat cu sprijinul Bilbor, apa minerală naturală a românilor, și Sanador, lider în servicii medicale private din România.

Mihai Sturzu și-a împlinit visul din copilărie de a deveni pilot, începând pregătirea în 2012, pe vremea când încă activa în muzică. La 32 de ani a obținut licența de pilot privat (PPL) la școala de aviație din Ghimbav-Brașov, iar trei ani mai târziu a început cursurile pentru cea mai înaltă certificare din domeniu, ATPL (Airline Transport Pilot License).

După aproape doi ani și jumătate de pregătire teoretică și practică, a fost angajat la o cunoscută companie aeriană, unde a acumulat peste 2.000 de ore de zbor, pilotând aeronave Airbus A320 și A321. În 2023, a fost promovat în funcția de comandant de aeronavă, un moment simbolic pentru cariera sa de peste 15 ani în aviație.

Ce afli în episodul #85

În discuția cu moderatorul podcastului ProMotor, Mihai Sturzu vorbește despre cum este cu adevărat să fii pilot de avion, explicând ce înseamnă disciplina zilnică, presiunea responsabilității și frumusețea meseriei. Povestește care este, în opinia lui, cel mai dificil aeroport pentru aterizări, și dezvăluie cât de des folosește pilotul automat și în ce momente intervenția umană rămâne esențială.

Pe un ton relaxat, dar plin de informații, Sturzu explică și dacă există un fel de „Waze al piloților”, o rețea digitală de navigație aeriană care îi ajută să evite turbulențe sau întârzieri. Tot în acest episod, ascultătorii vor afla ce șanse reale există să vedem mașini zburătoare pe cer.

Episodul oferă o perspectivă asupra profesiei de pilot, o meserie care îmbină. Pentru publicul ProMotor, „Podcast cu Prioritate” #85 este o incursiune în culisele unei cariere care cere precizie, pasiune și echilibru.

Episodul va fi disponibil luni, 10 noiembrie, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România. Abonează-te la canal și activează notificările pentru a nu rata acest dialog despre zbor, tehnologie și visurile care chiar prind aripi.