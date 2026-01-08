Acasă » Știri » „Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei BlueStreamline Formula Student

„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei BlueStreamline Formula Student

De: Anca Chihaie 08/01/2026 | 11:17
„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei BlueStreamline Formula Student

Luni, 12 ianuarie, „Podcast cu Prioritate” by ProMotor deschide anul 2026 cu episodul 89, primul episod al noului an, avându-l ca invitat pe Mihai Comșiț, coordonator al proiectului BlueStreamline Formula Student din Brașov. Episodul va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, și marchează startul unei noi serii de discuții dedicate performanței, educației tehnice și viitorului industriei auto.

Invitatul vorbește despre începuturile proiectului Formula Student la Brașov și motivația personală din spatele implicării directe în dezvoltarea unei echipe care funcționează după reguli apropiate de cele din motorsportul profesionist.

Accentul cade pe construcția unui cadru competitiv, unde studenții învață să livreze rezultate concrete, nu doar să acumuleze teorie.

Selecție dură și rezultate măsurabile

Un punct central al dialogului îl reprezintă procesul de selecție al studenților. În cadrul echipei BlueStreamline, testarea practică precede validarea teoretică, iar rezistența pe termen lung face diferența între cei care intră în proiect și cei care îl duc până la final.

Sunt discutate și cele mai importante rezultate obținute de echipă în competițiile Formula Student, precum și criteriile reale de evaluare, unde contează clasările, fiabilitatea și soluțiile tehnice implementate.

Episodul atinge parcursul profesional al foștilor membri ai echipei, inclusiv exemplul colegului ajuns la Rimac Automobili, dar și provocările legate de atragerea sponsorilor și rolul mentoratului în formarea tinerilor ingineri. Finalul aduce o privire spre viitor, cu discuții despre impactul inteligenței artificiale asupra ingineriei clasice, posibilitatea unei echipe Formula Student asistate de algoritmi AI și așteptările pentru 2026.

„Podcast cu Prioritate” este realizat cu sprijinul Bilbor și Sanador și va fi disponibil pe pagina de YouTube ProMotor România.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. Are doar 35 de calorii
Știri
Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. Are doar 35 de…
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Știri
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Gandul.ro
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatori
Digi24
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Situație paradoxală pe Ghișeul.ro semnalată de un utilizator: „Ieri era 308, azi e 401”
go4it.ro
Situație paradoxală pe Ghișeul.ro semnalată de un utilizator: „Ieri era 308, azi e 401”
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Gandul.ro
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. ...
Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. Are doar 35 de calorii
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă ...
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este ...
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este un om tare de treabă și sufletist”
Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București
Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București
Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite
Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite
Vezi toate știrile
×