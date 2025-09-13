Acasă » Altceva Podcast » Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” revine cu un nou sezon! Primul invitat: ministrul Culturii András Demeter

De: Adrian Nicolae 13/09/2025 | 09:10
Noul sezon al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” începe sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00, cu un invitat special: ministrul Culturii, András István Demeter.

Într-un dialog sincer și provocator, jurnalistul Adrian Artene și invitatul său discută despre prezentul și viitorul culturii în România, despre rolul artei într-o societate în continuă schimbare și despre provocările ministerului în raport cu nevoile oamenilor de cultură.

Debutul noului sezon al podcastului nu trebuie ratat! Urmăriți emisiunea pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene.

A lucrat într-o fabrică de conserve

În cel mai nou episod ”Altceva”, András Demeter povestește în premieră absolută că a lucrat, în adolescență, la o fabrică de conserve pentru a supraviețui după ce părinții săi u murit și își amintește, totodată, despre primul rol pe care l-a primit ca actor.

Ministrul Culturii explică, deopotrivă, care e riscul să falimenteze piața de carte și vorbește despre ”revoluția” pe care o propune în interiorul Ministerului. De asemenea, vom afla dacă muzeele și teatrele vor fi închise în weekend-uri. Este o ediție ”Altceva”, unică!

Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea...
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi...

