Poenaru vine cu Academica după puncte la Ovidiu: „Suntem una dintre echipele grele ale campionatului!”

Ilie Poenaru, antrenorul principal al formației Academica Clinceni, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului pe care eelvii săi îl vor suține astăzi de la ora 20:30 la Ovidu cu Viitorul Constanța, că nu ar fi o surpriză dacă elevii săi ar obține toate punctele puse în joc.

„Faţă de anul trecut s-au schimbat multe, s-a schimbat şi lotul de jucători, echipa arată altfel, suntem mult mai organizaţi, şi clubul e mai organizat. S-au schimbat lucrurile total, nu mai suntem acea echipă care era privită de sus de toată lumea. Acum suntem respectaţi prin ceea ce am realizat şi prin munca pe care am depus-o şi rezultatele pe care le avem. Jucătorii au obţinut acest respect din partea tuturor adversarilor. Eu zic că suntem una din echipele grele ale campionatului, am demonstrat asta, dar avem nevoie în continuare de puncte, de echilibru în tot ceea ce facem, trebuie să fim mult mai atenţi, trebuie să nu mai facem greşeli, cum am făcut la meciul cu Astra. Să nu mai facem asemenea greşeli pe faza defensivă, noi care acolo arătăm foarte bine”, a declarat Ilie Poenaru, antrenorul principal al formației Academica Clinceni.

Înaintea duelului de astăzi de la Ovidiu de la ora 20:30, Viitorul se află pe locul 11 cu 28 de puncte, având și un meci mai puțin disputat, în timp ce Academica e află pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, cu 36 de puncte.

Partida Viitorul – Academica va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Program etapa a 26-a Liga 1

Vineri, 5 martie

ora 17:30 Sepsi OSK – Chindia Târgovişte

ora 20:30 Viitorul Constanța – Academica Clinceni

Sâmbătă, 6 martie

ora 14:30 Universitatea Craiova – FC Botoşani

ora 21:30 UTA Arad – CFR Cluj

Duminică, 7 martie

ora 15:00 Astra Giurgiu – FC Hermannstadt

ora 20:30 FCSB – Gaz Metan Mediaş

Luni, 8 martie

ora 17:30 FC Argeș – Politehnica Iași

ora 20:30 FC Voluntari – Dinamo Bucureşti