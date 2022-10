Poliția a stabilit! Monica Macovei este de vină pentru accidentul produs zilele trecute în județul Constanța. Motociclistul pe care l-a lovit se află în stare gravă la ATI

Potrivit ultimelor informații, în urma cercetărilor efectuate la fața locului de către autoritățile din județul Constanța, s-a stabilit că Monica Macovei (63 de ani) este de vină pentru accidentul care a avut loc sâmbătă, 8 octombrie. Fostul Ministru al Justiției a intrat în coliziune cu un motociclist, care a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Constanța. Iată care este starea de sănătate a bărbatului.

Accidentul, în care a fost implicat un motociclist, de 56 de ani, și fostul Ministru al Justiției, a avut loc pe data de 8 octombrie 2022, pe drumul național ce leagă Mangalia de stațiunea 2 Mai.

Polițiștii au constatat că mașina condusă de Monica Macovei ar fi intrat pe contrasens, încercând să taie curba, moment în care a lovit, grav, un motociclist, potrivit surselor.

Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în ziua accidentului

În documentul Poliției scrie că, după ce a trecut de podul de la Șantierul Naval Mangalia, venind dinspre stațiunea 2 Mai, Monica Macovei, care conducea o mașină, marca Suzuki, „nu a adaptat viteza la condițiile de drum”, într-o curbă descrisă de polițiști drept „deosebit de periculoasă la dreapta”. Apoi „ a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune frontală cu motocicleta condusă regulamentar”, au declarat sursele Libertatea din anchetă.

Se pare că, în acest moment nu există nicio probă video, care să fi fost depusă în dosarul preluat de Parchetul Curții de Apel Constanța.

În ce stare se află acum motociclistul

Bărbatul de 56 de ani de pe motocicletă a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat imediat la Spitalul Județean Constanța, de un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. Din păcate, în aceste momente, starea lui de sănătate este una critică. El a fost operat și este internat la Terapie Intensivă.

Primele declarații ale Monicăi Macovei, după accidentul cu motociclistul

Monica Macovei se apără și susține că mergea liniștită pe banda ei, atunci când motociclistul a ricoșat în aripa stângă a mașinii sale.

”Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment în care airbag-urile s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă.

Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”, a fost mesajul scris pe fostul Ministru al Justiției, pe contul personal de Facebook, în aceeași zi în care a avut loc și accidentul.

