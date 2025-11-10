Portalul care se deschide pe 11.11.2025! Ritual în 6 pași pentru a rupe vechile blocaje

Luna noiembrie poartă vibrația lui 11, un Număr Maestru asociat de numerologi cu planuri superioare, divinitate și treziri spirituale. Ziua de 11.11.2025 va fi una specială pentru multe persoane, având codul numeric 111. În astrologie, este considerat un număr de înger. Vedeți, în articol, ritualul în 6 pași pe care puteți să îl urmați pentru a rupe vechile blocaje din viața voastră!

Dacă doriți să manifestați ceva ce vă doriți foarte mult, acum este momentul! Ziua de 11 noiembrie 2025 poate să amplifice capacitatea noastră de a crea. Este un ritual simplu, în 6 pași, pe care puteți să îl urmați. În cazul în care nu reușiți să faceți acest lucru pe 11.11, aveți ca zile alternative 10, 28 și 29 noiembrie.

Care sunt cei 6 pași ai ritualului din 11.11.2025

Primul pas pe care trebuie să îl urmezi este să scrii timp de 11 minute toate lucrurile care îți aduc bucurie în viață. Pe listă poți trece atât ceea ce te face fericit în prezent, cât și ce ți-ar putea completa destinul în viitor. Ai o singură regulă de urmat, și anume să scrii continuu, fără să ridici pixul de pe pagină.

Al doilea pas constă în a analiza ceea ce ai scris și a evidenția toate cuvintele-cheie. Acestea te pot ajuta să îți dai seama unde trebuie să îți îndrepți energia și timpul. Urmează pasul trei, în cadrul căruia trebuie să alegi trei dintre cele mai bune cuvinte sau activități și să le scrii pe o foaie separată. Apoi, pune mâna pe inimă și repetă pentru fiecare următorul mesaj:

„Îmi acord permisiunea să simt/fac (inserează sentiment/activitate aici). Îmi acord permisiunea să aduc mai multă energie de acest fel în viața mea, începând de azi.”

Pentru pasul patru trebuie să închizi ochii și să vizualizezi cum va arăta viața ta cu toată această energie frumoasă. Timp de 11 minute, stai și meditează asupra momentului în care realizezi ceea ce îți dorești. Apoi urmează pasul cinci. După ce te-ai vizualizat fericit, este momentul să scrii o intenție clară a ceea ce vrei să manifești. Iată un exemplu!

„Intenția mea înaintează este să îmi deschid inima către iubirea nouă și să împărtășesc amintiri noi cu altcineva.”

Ultimul pas, al șaselea, cel care încheie acest ritual impresionant, constă într-o rugăciune. Așeză mâinile într-o poziție specifică și mulțumește spiritualității. Poți să termini procesul cu următoarea afirmație!

„Sunt aliniat, sunt Unul, creez viața căii mele cele mai înalte, unde toate dorințele mele sunt împlinite. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.”

