Postul Atomic TV va fi relansat! CNA a acordat licența audiovizuală. “80 la sută muzică românescă”

Legendarul Atomic TV, primul post muzical din România, va fi relansat. CNA a acordat, deja, licența audiovizuală. În proiect este implicat Nicolae Șerbu, om de afaceri care a mai avut legăruri cu piața media.

Viitoarea stație TV va fi SD și HD, sub denumirea de Atomic. Este anunțată o investiție de 250.000 de euro, mare parte din sumă fiind investită în programe, iar restul în echipamente.

În fața membrilor CNA, Nicolae Șerbu a precizat că, în prezent, are un acord cu operatorul de cablu INES pentru preluarea Atomic TV.

“Restul cabliştilor ne-au asigurat că dacă vom avea programe competitive vom fi difuzaţi cu siguranţă”, a spus Nicolae Şerbu.

“Lucrez la dosarul pentru autorizarea studiourilor, pe care urmează să-l depun la CNA. Ne dorim să intrăm pe TV cât mai repede. Înainte de TV vom începe emisia online, unde vom fi şi 4K”, a mai declarat omul de afaceri, potrivit paginademedia.ro.

În dialogul cu membrii din CNA, Nicolae Șerbu a oferit și câteva detalii cu privire la conținutul Atomic TV.

“Intenţia de lansare a postului Atomic vine pe fondul lucrurilor care întâmplă în industria muzicală de la noi. Am considerat că este momentul să intervenim pentru a sprijini artiştii din România. Acesta este scopul principal. Avem colaborări cu majoritatea şcolilor de muzică din ţară. Dorim să participăm la descoperiea noilor talente muzicale. Estimăm un procent de 80 la sută muzică românească”, a mai acesta.

Atomic TV va putea fi recepționat online, pe Smart TV, aplicații de mobil și OTT, potrivit licenței acordată de CNA.

Istoric Atomic TV

Atomic TV a fost lansat în 1999, de o compania din SUA, fiind primul, la vremea respectivă, care a scos în evidență artiști români. Pe post, au apărut clipuri ale trupelor B.U.G. Mafia, La Familia, N&D și multe altele.

În anii 2003-2004 a fost o dispută pe marca postului, care, în prezent, este deținută de Nicolae Șerbu. “Atomic a fost fondat de o companie din SUA, în 1999. Societatea respectivă a intrat în faliment, în 2003. Marca a fost scoasă la licitaţie, iar eu care aveam intenţia să fac un canal am participat la licitaţie şi am adjudecat-o. La bază stând neînţelegeri între partenerii care gestionam Atomic am decis să întrerupem o perioadă emisia”, a mai spus Nicolae Șerbu, în fața membrilor CNA.