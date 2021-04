Poveste uluitoare! A fost înșelată chiar în ziua nunții. Cum a aflat de infidelitatea soțului

Uneori poveștile de iubire impresionante se pot transforma în doar o secundă în scrum. Este și cazul unei femeii care a crezut ca a întâlnit bărbatul vieții ei, dar fost înșelată chiar în ziua nunții. Bărbatul nu era la prima „abatere”, dar Aubry crezuse că a reușit să îl schimbe.

Aubry Lyn, în vârstă de 41 de ani, a crezut că a găsit omul perfecte pentru ea Justin Unfred, în vârstă de 35 de ani, însă a doua zi după nuntă a primit un mesaj pe Facebook de la o tânără care pretindea că este fiica unei femei cu care se întâlnea în secret soțul ei.

Femeia a cerut dovada relației și i-au fost trimise capturi din conversațiile cu tentă sexuală pe care soțul ei le avea cu o altă femeie, unele trimise chiar în ziua nunții lor. Aubry a fost devastat, și-a confruntat partenerul și a aflat întreaga poveste. (CITEȘTE ȘI: ILINCA VANDICI A DEZVĂLUIT CUM A FOST ÎNȘELATĂ DE CIPRIAN MARICA: ”AFLAM DE INFIDELITATEA LUI!”)

„Am fost distrusă. M-am simțit păcălit să mă căsătoresc cu el când avea, de fapt, pe altcineva. Habar n-aveam. Cu mine s-a comportat excepțional, îmi trimitea mereu mesaje lungi de dragoste. Nu mă așteptam la asta. Relația noastră a fost intensă, am avut atâta chimie. Se simțea ca un basm.”, a spus femeia.

Nu se afla la prima abatere

Se pare că soțul lui Aubry nu a reușit să își schimbe comportamentul. Acesta a mai înșelat-o și la începutul relației, dar atunci femeia a reușit să îl ierte. În februarie 2019, Aubry a primit un telefon, de la cea mai bună prietenă a ei, care i-a spus că Justin are o altă iubită, cu care a avut un copil.

„L-am confruntat și el a recunoscut dar a fost atât de convingător așa că l-am iertat și am reușit să mergem mai departe și el a încheiat-o cu femeia aia”, a spus femeia.

Relația lui Aubry și Justin a revenit pe drumul cel bun, iar în octombrie 2019 a cerut-o de soție.

„Am ezitat puțin să spun da, deoarece am fost deja căsătorită de trei ori, dar el a fost atât de măgulitor. Îmi promitea luna de pe cer și tot spunea că lucrurile vor fi mai ușoare odată ce ne căsătorim”, a recunoscut Aubry.

Așa că s-au căsătorit, pe 7 ianuarie 2021, într-o capelă din Las Vegas, Nevada, SUA. În seara următoare, în timp ce se aflau la restaurant Aubry a primit un mesaj ce i-a distrus toate visele: „Bărbatul cu care urmează să te căsătorești se întâlnește cu mama mea ”, a fost mesajul primit.

„Justin era chiar lângă mine, așa că i-am arătat, a negat. Nu știam ce să cred așa că am cerut dovezi. Am primit capturi cu mesajele dintre ei doi, erau de natură sexuală și chiar vorbiseră în ziua nunții noastre. Am fost distrusă, am țipat la el și i-am aruncat berea în față. Am scos verigheta și am aruncat-o pe podea. Am plecat și am plâns ore în șir”, a declarata Aubry.