Povestea adolescentei din Bârlad moartă în accidentul din județul Vaslui: “Cui să-i mai duc eu, acum, o păpușă?”

Accidentul de la Bădeana, județul Vaslui, din noaptea de sâmbătă spre duminică, a îngrozit o țară întreagă. Cinci persoane și-au pierdut viața, printre care și o adolescentă de 17 ani, Maria Elena Penghiș.

Tânăra trecea în clasa a XII-a, profilul învățător-educator. Era din localitatea Berheci, comuna Gohor, din județul Galați, și se afla în mașina condusă de șoferul de 31 de ani care a produs carnagiul de pe DN 581. Din cele cinci persoane care se aflau în autoturism, doar una a scăpat cu viață, o altă adolescentă de 15 ani.

Toți apropiații fetei sunt răvășiți de durere, părinții au făcut un adevărat șoc. Cunoscuții care au interacționat cu ei spun că mama neagă că ar fi vorba de fetița ei, singurul ei copil, și așteaptă ca fata să dea telefon, să intre pe poartă.

Una dintre cele mai afectate persoane de vestea morții Mariei Elena Penghiș este diriginta acesteia, profesoara Tatiana Bradu. ”Nu-mi vine să cred că n-am să mă mai întâlnesc cu Maria în toamna, la clasa unde îi eram diriginta. Am rămas socată de vestea că aceasta ne-a părăsit într-un tragic accident. Încă îmi fac curaj să o sun pe mama ei, cu care vorbeam deseori la telefon, și apoi îmi voi face curaj să merg marți la înmormântare, la ea în sat, la Berheci.

Maria era o fetiță de nivel mediu la învățătură, dar o fată inimoasă, plăcută, care se încadrase perfect în colectivul clasei cu profil învățător-educator. Era veselă și îi plăcea să se distreze, ca oricărui tânăr. Era deosebit de frumoasă. Era singurul copil al familiei Penghiș și familia o iubea foarte mult. Mama sa îi făcea toate plăcerile și încerca, prin vestimentație, să-i scoată în evidență calitățile. Păcat că a murit atât de tânără”, a mărturisit îndurerată prof. Tatiana Bradu, potrivit estnews.ro.

“Cui să-i mai duc eu, acum, o păpușă?“

Ana Gohoreanu, vecina și apropiată prietenă de familie, cea care și-ar fi dorit să o cunune pe Maria Elena atunci când s-ar fi măritat, spune că totul i se pare ireal. “Nu pot să cred. Nu realizez. Măriuca noastră, fetița care a crescut sub ochii mei și căreia în fiecare an, de când s-a născut, i-am cumpărat câte o păpușică de ziua ei… nu mai este. Cui să-i mai duc eu, acum, o păpușă? Un copil atât de dulce, atât de bun, atât de vesel, atât de frumos! Cum se poate? Nu am cuvinte”, ne-a declarat Ana Gohoreanu.

