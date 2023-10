Povestea Andreei din Botoșani, cea mai frumoasă tractoristă din România

Andreea din Botoșani a ales o meserie la care puține tinere din România s-ar fi gândit. La cei 20 de ani ai săi, a ales să fie tractoristă în comuna Călărași. Împreună cu familia, a pornit o afacere în agricultură, având mai bine de 400 de hectare, 50 de pășune, dar și 500 de animale.

Tânăra este studentă în anul I la Facultatea de Agricultură USV din Iași, la specializarea Ingineria managementului afacerilor agricole. Nu este de mirare că a ales un astfel de domeniu de studiu, din moment ce deja a făcut pași mari spre o carieră în domeniu. Frumoasa blondină care pare, mai degrabă, model, preferă să aibă o meserie care nu depinde de aspectul fizic, urmând exemplul dat de tatăl său.

Andreea din Botoșani: „Eu de mică am fost înconjurată de animale și utilaje”

Tineri nu-i place doar să aibă grijă de roadele pământului, ci și de animale. Familia sa are aproximativ 500 de animale, printre care se numără și bovine pentru carne din rasa Charolaise și ovine din rasa Suffolk, Karakul și carabașe. Alături de fratele ei mai mare, Claudiu, care a terminat aceeași facultate, dar și de tatăl lor, se ocupă de întreaga afacere.

„Exploatăm o fermă de circa 50 de hectare pășune și 400 de hectare de teren agricol, unde cultivăm porumb, rapița, floarea-soarelui, grâu și câteva hectare de lucernă, reprezentând o parte de hrană pentru animale, respectiv bovine pentru carne din rasa Charolaise și ovine din rasa Suffolk, Karakul și carabașe, undeva la un efectiv de 500 animale.

Ferma noastră s-a dezvoltat treptat cu animalele, teren și utilajele agricole, iar pe parcursul anilor ne-am implicat și noi copiii, mai precis eu și fratele meu, Claudiu, absolvent al Facultății de Agricultură USV Iași, în prezent inginer agronom. Eu de mică am fost înconjurată de animale și utilaje, iar treptat am prins drag de tot ceea ce înseamnă agricultură, unde fac totul cu plăcere, de aceea am ales să urmez și studiile la această Facultate’’, spune blondina.

Îi încurajează pe tineri să creadă în agricultură

Spre deosebire de cei mulți care au tendința de a pleca de la sate spre orașele mari sau în străinătate, Andreea preferă să stea să se ocupe de pământuri și de animale. Nu se vede făcând altceva și chiar îi susține și pe cei care vor să creadă în agricultura din România, amintindu-le de fondurile europene pe care le pot primi de la stat.

„Nu mă văd făcând altceva și am gânduri mari pentru viitor, fiind o afacere profitabilă dacă muncești pentru aceasta. Da, sunt implicată fizic alături de familia mea, forța de muncă fiind foarte greu de găsit, am învățat pe parcursul anilor, iar de ceva ani știu să folosesc în mare parte toate utilajele, dezvoltând o pasiune pentru acestea și devenind împreună cu fratele meu mâna dreaptă a tatălui nostru. Pentru a reuși într-un domeniu, indiferent care ar fi, nu poți reuși fără încredere, muncă și pasiune.

Agricultura este un domeniu pe care îl recomand cu încredere tinerilor, fiind o experiență frumoasă și totodată de viitor pentru că, din acest domeniu ne hrănim cu toții, iar agricultura și zootehnia nu vor dispărea niciodată, indiferent de vremuri. Bineînțeles, cu voință poți porni și de jos ca mic fermier, prin accesarea anumitor fonduri europene destinate, viitorul agriculturii fiind în mâinile tinerilor fermieri’’, a adăugat tractorista pentru Botoșăneanul.

