Povestea care „bate” orice film romantic! S-au cunoscut în tramvaiul 32 din Capitală și la scurt timp s-au căsătorit: „Am parte de toată dragostea din lume”

Dragostea poate fi găsită și în cele mai neașteptate colțuri. De pildă, o tânără a povestit că și-a întâlnit „alesul” chiar în tramvaiul 32 din Capitală, în timp ce mergea spre casă. De la o simplă interacțiune, un an mai târziu, aceasta era cerută de soție. Iată mai jos, în articol, povestea care poate concura cu succes cu filmele romantice!

O tânără și-a deschis sufletul și a mărturisit modul inedit prin care și-a întâlnit partenerul de viață. Deși ar putea fi un scenariu al unui film romantic, tânăra a trăit această poveste pe propria piele. O poveste care, potrivit spuselor sale, i-a adus foarte multă bucurie în suflet.

„Îți vine să crezi sau nu, eu chiar m-am măritat cu un băiat întâlnit în tramvai. Nu îți imagina că ne-am căsătorit a doua zi, dar nici foarte mult timp nu a trecut până la acest pas”, își începe tânăra povestea. La momentul când s-a cunoscut cu partenerul ei, care i-a devenit soț, ulterior, tânăra trecuse printr-o decepție în dragoste.

S-au cunoscut în tramvaiul 32 din București

În acest context, tramvaiul 32 devenise, atunci, precum un „tramvai al destinului”, căci s-a întâmplat, sub o formă sau alta, ca Oana și partenerul ei, Liviu, să se întâlnească în el, în drum spre casă. Era în jurul orei 19:00, ambii se întorceau de la muncă, iar liniștea a fost „spartă” chiar de cel care urma să îi devină soț.

„Amândoi ne întorceam de la serviciu, la ora 19:00, cu tramvaiul 32 din București. Avusesem o zi lungă în redacție și tot ce îmi doream era să ascult puțină muzică la MP3-ul meu și să mai citesc câteva pagini din cartea pe care o purtam cu mine de vreo săptămână. După vreo 2 stații, ridic ochii din carte și îl văd cum se uită țintă către mine. Primul impuls a fost să-mi feresc privirea. Mă gândeam că iar dau peste vreun tip enervant „de cartier”, cum găsești prin Rahova”, povestea tânăra.

I-a zâmbit, și-au schimbat priviri între ei și a fost abordată imediat: „Bună! Ți-a spus cineva că ai cel mai frumos zâmbet?”. Replica i-a stârnit amuzamentul, apoi au avut un dialog scurt și au coborât din tramvai la aceeași stație.

Tânăra care și-a găsit alesul în drum spre casă, în tramvai: ”Acum simt că am parte de toată dragostea din lume”

S-au conectat pe Facebook, ulterior, și au început să aibă conversații scurte. Însă, la două săptămâni distanță, i-a făcut o vizită la locul de muncă și au ieșit la cofetărie. Pare-se că fiorii dragostei își făceau apariția încă de pe-atunci, căci la o lună după ce s-au cunoscut, au petrecut trecerea dintre ani împreună. Relația a continuat să fie frumoasă și stabilă între cei doi și, la scurt timp după ce s-au cunoscut, Oana era cerută în căsătorie. Ulterior, cei doi au devenit și părinți de fetiță.

„La o lună după ce ne-am cunoscut, am petrecut Revelionul împreună la Sighișoara. De atunci fiecare concediu sau zi liberă o petrecem împreună. Evident că nu a fost totul roz între noi întotdeauna, dar am trecut peste toate greutățile. Ele ne-au întărit. Eu, o săgetătoare adevărată, iar el capricorn, ne dăm destul de des cap în cap. Când ne enervăm, sar scântei pe bune.

Am trecut peste multe certuri și supărări, iar acum suntem o familie. M-a cerut de soție fix cu o zi înainte să împlinim un an de relație, asta chiar m-a surprins. După numai un an, a apărut Sofia, centrul universului nostru. Acum avem deja aproape trei ani de când suntem căsătoriți și încă ne suportăm. Glumesc, glumesc! Da, mai avem păreri diferite pentru multe lucruri, dar nu mi-aș putea imagina viața fără el și fără fetița noastră. Acum simt că am parte de toată dragostea din lume”, mărturisea Oana în 2018, arată Unica.