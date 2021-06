Povestea care te va lăsa fără replică. Ce verdict a dat un judecător în cazul unui copil care a furat pâine și brânză dintr-un magazin – toți au izbucnit în lacrimi

Multe dintre poveștile pe care le auzim în viață ascund dedesubturi la care nici măcar nu ne gândim. Un judecător din America a dat un verdict surprizător în cazul unui minor de 15 ani care a furat pâine și brânză dintr-un magazin și a devastat un raft, astfel încât toți cei prezenți în sala de judecată au rămas cu ochii în lacrimi.

Un copil de 15 ani a furat pâine și brânză dintr-un magazin și a devastat un raft în încercarea de a nu fi prins și, așa cum era normal, a dat explicații în fața legii. Judecătorul care s-a ocupat de cazul lui a rămas impresionat de povestea de viață pe care o are minorul, așa că finalul audierilor a fost unul la care nu se aștepta nimeni.

O vorbă din popor spune să nu ne luăm niciodată după aparențe, ci să căutăm adevărul după o analiză amănunțită a oricărei situații în care ne aflăm.

Ce verdict a dat judecătorul, în cazul minorului care a furat din magazin

Prezent în sala de judecată, minorul acuzat de furt a explicat totul, cu rușine în ochi și în suflet. În fața judecătorului, băiețelul a povestit că mama lui este bolnavă și avea nevoie de alimentele furate, pentru ea, căci nu avea bani suficienți pentru a le cumpăra.

„Un tânăr de 15 ani a fost prins furând dintr-un magazin din America. În încercarea de a scăpa , băiatul a distrus și un raft.

După ce judecătorul a auzit cazul, l-a întrebat pe băiat:

”-Chiar ai furat ceva? Ai furat pâine și brânză și ai distrus raftul? ”

Băiatul, rușinat, cu capul aplecat, a răspuns:

”- Da ”.

Judecătorul: ”De ce ai furat? „

Băiatul: ” Aveam nevoie ”.

Judecătorul: ”Nu ai putut să le cumperi, în loc să furi ?”

Băiatul: ” Nu aveam bani „

Judecătorul: ” Ai fi putut să ceri bani părinților”

Băiatul: ” O am doar pe mama care este bolnavă la pat și nu are serviciu. Pentru ea am furat pâinea și brânza ”

Judecătorul: ” Nu faci nimic, nu ai un loc de muncă? „

Băiatul: ” Am lucrat la o spălătorie auto. Mi-am luat o zi liberă ca să o ajut pe mama și de aceea am fost concediat. ”

Judecătorul: ” Nu ai căutat altceva de lucru în altă parte?”

După încheierea conversației cu băiatul, judecătorul a anunțat verdictul :

” Furtul, mai ales furtul pâinii, este o infracțiune foarte rușinoasă. Și aici cu toții suntem responsabili de această crimă. Toți cei prezenți în această sală astăzi, inclusiv eu, suntem responsabili pentru această crimă. Astfel, toți cei prezenți vor fi amendați cu 10 de dolari. Nimeni nu va ieși de aici până când nu vor da cei 10 de dolari”

Judecătorul a scos o bancnotă de 10 dolari din buzunar, a luat un pix și a început să scrie:

” În plus că am stabilit o amendă pentru proprietarul magazinului în cauză care l-a predat poliției pe băiatul înfometat de 1.000 de dolari. Dacă amenda nu va fi plătită într-o oră, magazinul va rămâne închis.”

Toți cei prezenți și-au cerut scuze băiatului și i-au fost înmânați toți banii strânși. Judecătorul a părăsit sala de judecată ascunzându-și lacrimile.

După ce au auzit verdictul, cei prezenti in sala aveau ochii plini de lacrimi.

Judecătorul a mai adăugat : „Dacă o persoană este prinsă furând pâine, toți oamenii din acea comunitate, societate și stat ar trebui să le fie rușine!” a fost povestea relatată pe un grup de Facebook.