Povestea de dragoste dintre o gorjeancă și un american. Michael s-a mutat din SUA la Țicleni și s-a căsătorit cu Ana Maria

O româncă și un american trăiesc o poveste de dragoste demnă de un scenariu de film. S-au cunoscut pe internet, iar bărbatul a lăsat totul și s-a mutat în țara noastră pentru aleasa inimii sale. Acum sunt căsătoriți și au împreună un copil.

Se spune că orice relație are nevoie de sacrificii. Michael Bush, un american care s-a îndrăgostit de o tânără din România, s-a mutat în Țicleni, un mic oraș din Gorj. Bărbatul a renunțat la tot pentru a fi alături de Ana Maria, soția sa. Cei doi au povestit cum a început această aventură, dar și cum s-a adaptat bărbatul la viața de aici.

Ana Maria și Michael Bush s-au cunoscut pe internet, în timpul pandemiei. Gorjeanca și americanul au observat că au foarte multe lucruri în comun, motiv pentru care discuțiile au evoluat. Ulterior, bărbatul a decis că vrea să își cunoască aleasa inimii și în realitate. Așa că a luat avionul și a venit în România.

„Ne-am cunoscut pe Facebook, în timpul pandemiei. Am lucrat de acasă. Am avut în comun mai multe pagini de Internet, iar una a fost serialul «How I Met Your Mother», care ne-a plăcut foarte mult, am început să comentăm la una dintre postări şi am început să vorbim.

La un moment dat, i-am spus dacă vrea să vorbească pe video şi aşa a început. S-a simţit o conexiune din prima. Conversaţia era foarte naturală şi parcă ne ştiam dintotdeauna.

Am început să vorbim prin luna iunie 2020 şi el a fost curios să vadă România şi a venit de Crăciun în 2020. Eu lucram în Bucureşti atunci. Apoi, am venit la ai mei în Ţicleni“, a relatat Ana Maria pentru publicaţia „As în Gorj”.