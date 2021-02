Povestea emoționantă a fetiței salvată în ultima clipă, după o conversație pe Facebook! Cine este medicul care a făcut minuni: ”Urla de dureri, timpul trecea...”

Daniela Ploia avea să lege o nouă prietenie pe Facebook, dar de aici s-a născut salvarea unei fete. ”Să fii tare, viața merge înainte” i-a spus noua prietenă, care citise cum o luase ”razna” viața sentimentală a cântăreței de muzică populară.

Bărbatul care trebuia s-o ducă la altar o înșelase, apoi cealaltă iubire pe care o crezuse, din nou, până la moarte, o traducea cu patru femei! Dar de aici a ieșit salvarea unei vieți. Fata era bolnavă, nimeni nu o ajuta, deși era o urgență. Atunci a apărut medicul Laurențiu Bălușică. Daniela Ploia are toată povestea emoționantă! ”Am cunoscut pe fb o fată, care mi-a scris să fiu puternică și să merg cu viața mai departe, să uit ce mi-a făcut fostul. De aici am început să povestim, până am ajuns la vorbe despre ea, despre câte a îndurat și a găsit puterea să se ridice. Atunci mi-a povestit că i-a murit recent soțul, că i-au murit și părinții și că viața ei grea culmina cu faptul că atât ea, cât și fetița ei de doar 8 ani sunt bolnave și că au tot fost la medici, dar … Le-au evacuat repede, dandu-le să își facă investigații în exterior, pentru că spitalul e exclusiv pentru Covid.

Ea urla de dureri și nu avea unde să se interneze. Auzind situația, am început să apelez la diverși medici pe care îi cunosc, să ajute cu internarea lor. Toți au zis să-i las, să caute o portiță că fiind Covid e greu cu internări. Timpul trecea, ele se simțeau tot rău… Dumnezeu mi-a amintit de domnul Conferențiar, dar și manager al Sitalului Găești, Laurențiu Bălușică. I-am spus despre caz și că nu-s asigurate și în secunda doi a zis: adu-le cumva la mine la spital și mă voi ocupa de ele. I-am zis fetei, super fericită. Am stabilit cu domnul doctor, a ajuns la dânsul, unde-i și astăzi internată. Au fost internate…dar fetița e ok și a preferat să o ducă la o prietenă a ei, pana ea se va externa. A operat-o de ambele ovare. O îngrijește ca pe o fiică a dumnealui, pentru ca-i foarte anemică și se recuperează greu. Domnul doctor nu-i la primul caz pe care îl ajută. A vaccinat lumea ca să nu arunce doza, daca a fost doar o persoană la vaccin programată. Face multe acte de caritate. Astfel de doctori merită să se știe de ei. Sunt așa rari!!!! Mai ales că dânsul e o somitate în chirurgie”, a povestit Daniela Ploia, pentru CANCAN.RO.