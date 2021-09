Povestea emoționantă de viață a Sabinei Bălăoi de la ”SuperStar”. Tânăra de 17 ani s-a luptat cu o boală nemiloasă: cancerul

În această seară a început show-ul ”SuperStar” la Pro TV. O tânără în vârstă de 17 ani pe nume Sabina Bălăoi, din Galați, a impresionat juriul emisiunii până la lacrimi. Aceasta a interpretat melodia ”My Immortal” de la Evanescence.

Sabina Bălăoi, o tânără în vârstă de 17 ani, din Galați, a reușit să îi impresioneze pe jurații show-ului ”SuperStar” până la lacrimi. Aceasta a interpretat melodia ”My Immortal” de la Evanescence. Pentru Sabina, viața nu a fost foarte ușoară, deoarece aceasta s-a luptat cu o boală nemiloasă, și anume cancerul osos. Timp de un an, Sabina a fost internată în spital.

”Am avut cancer la 11 ani. Cancer osos. În România nu aveam şanse. Îţi trebuie mult curaj. Am stat un an în spital, a fost foarte greu. Cancerul osos trebuie operat şi m-am operat la picior. Când intrii pe o secţie de oncopediatrie, ai două şanse. Ori cedezi, ori se activează luptătorul din tine. Muzica m-a ajutat, simţeam că am pentru ce să lupt. Nu pot să mă opresc aici, Dumnezeu m-a lăsat în viaţă cu un scop. Am ajuns să accept acest lucru şi să merg mai departe”, a spus Sabina.

”Am fost emoționată și am simțit melodia”, a spus Sabina, după ce a interpretat o piesă celebră pe scena ”SuperStar”, emisiunea de la Pro TV.

Carla’s Dreams: ”Sunt oameni care nu neapărat cântă cu vocea. Tu ești un astfel de om. Tu n-ai cântat piesa, a ieșit din tine. Eu nu am știut că e piesa ta de suflet, asta s-a observat, piesa asta e în tine. Ești excepțională”

Smiley: ”Când am momente de genul ăsta, mă afund în melancolie”

Sursă foto: capturi video