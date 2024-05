Povestea fascinantă de viață a unui cuplu, după ce și-a vândut casa. Acum cei doi soți trăiesc fericiți într-o barcă, alături de toată familia

După ce și-au vândut casa, Rich și Jackie MacKenzie își petrec timpul călătorind în Marea Britanie, cu barca lor îngustă, după ce au luat o decizie care le-a schimbat viața.

În urmă cu șapte ani, Rich și Jackie MacKenzie au cumpărat o barcă la mâna a doua, cu planul de a se muta acolo împreună cu cei doi copii ai lor. Această decizie a fost luată după ce Rich și Jackie au avut un șoc când au calculat cât au cheltuit pe chirie și facturi, cât de stresați erau și cât de puțin timp de calitate petreceau cu copiii lor. Nu le ajungeau banii să meargă într-o vacanță și nu-și prioritizau copiii, așa că au început să caute soluții pentru a remedia aceaste probleme.

Cuplul trăiește pe barcă de șapte ani. Abia acum viața lor este perfectă

Acum Rich și Jackie împreună cu fiul lor, Bob în vârstă de 13 ani, și fiica lor, Fleur, în vârstă de șapte ani, doi câini și o pisică își petrec viața în barcă, călătorind pe căile navigabile din Marea Britanie și nu intenționează să se întoarcă, din nou, într-o casă pe uscat. În timp ce navighează pe miile de canale ale țării, cheltuielile familiei s-au înjumătățit acum, iar copiii învață de acasă, din confortul bărcii lor.

Rich, în vârstă de 44 de ani, a declarat pentru The Mirror:

,,Jackie și cu mine ne-am dorit întotdeauna un mod alternativ de viață, unul care să aibă un sens real, dar în primăvara anului 2017, am știut că nu vom realiza acest lucru. Bob avea șase ani, tocmai se născuse Fleur, iar eu lucram tot ce puteam pentru a mă descurca în timp ce Jackie era singură acasă cu copiii, unde voiam să fiu și eu. Lucrând ca grădinar, într-o zi conducând înapoi de la Whitney la casa noastră din Oxford, am calculat că am cheltuit peste 110.000 de lire sterline pe chirie într-un deceniu, abia atunci am conștientizat.”

Chiria și utilitățile înainte ajungeau la aproximativ 18.000 de lire sterline pe an. Acum cheltuiesc aproximativ 9.000 de lire sterline pe an, semn clar că li s-au înjumătățit cheltuielile și că viața departe de oraș le priește.

Citește și: CUM SĂ TRĂIEȘTI ÎMPREUNĂ, DAR SEPARAT ÎN ACELAȘI TIMP. NELLY A GĂSIT SOLUȚIA-MINUNE PENTRU A AVEA O RELAȚIE ARMONIOASĂ

Cum le-a venit ideea să se mute într-o barcă

În timp ce se plimbau de-a lungul Canalului Oxford din Wolvercote, lângă casa lor, soluția i-a privit în față, după ce au găsit un anunț, care suna cam asa: ,,Alăturați-vă comunității de bărci de canal”. Astfel, după săptămâni de cercetări minuțioase, au găsit în cele din urmă Bluebell, o barcă care avea nevoie de adaptări pentru a o face să funcționeze pentru ei.

Predând 35.000 de lire sterline pentru noua lor casă li s-au înmânat cheile și s-au mutat îmediat:

,,Încă lucram multe ore departe de familia mea ca grădinar și am vrut ca Bluebell să fie mai mult decât un apartament plutitor cu vacanțe ocazionale. Am vrut să îmbrățișăm un mod de viață mai nomad și să devenim parte a canalelor, a istoriei, culturii și comunității lor.În octombrie 2020 am renunțat complet la munca mea de grădinărit și am renunțat la acostarea casei noastre în locul unei licențe de căi navigabile pentru a călători unde și când am vrut. A fost terifiant și emoționant în același timp.”, a spus Rich.

Nu a fost totul simplu, recunoaște el:

,,Unul dintre cele mai mari costuri cu o barcă veche este lista aparent constantă de reparații, la motor, instalații sanitare, orice”, a adăugat bărbatul.

Cei doi copii ai cuplului au parte de o educație diferită

Când vine vorba de copii, tatăl, în vârstă de 44 de ani, spune că un element cheie al educației copiilor lor este prin călătoriile lor – mergând în orașe pentru a vizita muzee, învățând despre istoria locului în care sunt, de la văile galeze la Norfolk Broads până la Țara Neagră.

,,Bob a petrecut doi ani când am fost ancorați în același loc mergând la școală, dar nu i se potrivea, așa că am decis să facem homeschooling și nu ne-am uitat niciodată înapoi”, a spus Rich.

,,I-am dat lui Fleur aceeași alegere și ea a vrut să fie educată acasă, câteva ore dimineața cu Jackie făcând matematică, citire și alte părți ale curriculumului, dar se conectează și cu alți copii educați acasă și învață abilități diferite de la alți părinți.”, a adăugat tatăl celor doi copii.

De asemenea, soția lui Rich, Jackie, a început să facă bijuterii din lut polimeric pentru a le vinde online atunci când nu își ajută copiii la teme. Acum, Rich și familia lui au o viață liniștită, lipsită de stresul cotidian și-și trăiesc visul:

,,Am fost foarte deschis cu privire la provocările mele de sănătate mintală în trecut și știu că conexiunile ajută la combaterea acestui lucru, acele relații ajută la îmbogățirea vieților. S-ar putea să câștig mai puțin decât înainte, dar bogăția vieții pe care o avem acum ne face pe toți să ne simțim mai binecuvântați decât am crezut vreodată că este posibil.”, a concluzionat Rich.

Citește și: TRAGEDIA PRIN CARE A TRECUT O TÂNĂRĂ MAMĂ DIN MAREA BRITANIE. CHARLOTTE A VĂZUT ÎN FAȚA OCHILOR EI CUM ÎI MOARE IUBITUL, ÎN TIMP CE O ȚINEA ÎN BRAȚE PE FIICA LOR

FOTO: The Mirror