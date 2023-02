Povestea incredibilă a unei tinere de 24 de ani, căsătorită cu un bărbat de 85 de ani. Care este dorința secretă a soțului

O tânără de 24 de ani a șocat o lume întreagă în momentul în care a ales să se mărite cu un bărbat mai mare ca ea cu 61 de ani. Dorința proaspătului mire i-a lăsat pe mulți fără cuvinte, însă, mireasa este dispusă să facă orice pentru a-i fi pe plac.

Momentul în care a rostit „Da” în fața altarului a fost unul dintre cele mai frumoase pentru Miracle Pogue, din Starkville, Mississippi. Tânăra a mărturisit că s-a simțit cu adevărat specială, motiv pentru care este pregătită să i se dedice trup și suflet partenerului său.

Ce dorință are bărbatul de 85 de ani

La vârsta lui, Charles Pogue se menține destul de bine în formă, potrivit declarațiilor făcute chiar de actuala sa soție. Bărbatul își dorește cu disperare un moștenitor, motiv pentru care Miracle a luat decizia de a apela la o clinică de inseminare in vitro.

„Am fost deja la o clinică FIV înainte, dar m-am simțit judecată, deși lumea nu mă cunoștea. O să caut în continuare o altă clinică, deși sunt conștientă că, la vârsta lui Charles, s-ar putea să nu funcționeze”, spune femeia.

Cei doi s-au lovit de-a lungul timpului de multe răutăți din partea oamenilor care nu înțelegeau cum e posibil ca să aibă o relație, dată fiind diferența mare de vârstă dintre ei. Proaspăta mireasă susține, însă, că nu a ținut cont niciodată de vârsta pe care partenerul ei o are, ba din contră, a crezut că este mult mai tânăr. Familia fetei a susținut-o și i-a fost alături în ziua nunții, excepție făcând, însă, socrul mic.

„Nu îmi pasă dacă are 100 sau 55 de ani, eu îl plac pentru cum e el. Am crezut inițial că are 50-60 de ani, pentru că arată atât de bine. E foarte energic și activ”, a mai menționat tânăra.