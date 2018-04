Casey James Lawhorn, în vârstă de 23 de ani, este căutat de polițiști, după ce și-a ucis mama și pe un prieten al lui, cu focuri de armă. Tânărul a relatat, pe Facebook, cum i-a ucis pe cei doi, cu lux de amănunte. El a transmis apoi că pleacă pentru a se sinucide. Mașina i-a fost găsită pe un drum.

Dubla crimă s-a petrecut la ora 5 dimineața. Așa s-a aflat: „Am împușcat-o pe mama mea și l-am ucis și pe un prieten!”, a scris criminalul pe pagina lui de socializare. Vi Lawhorn și Avery Gaines sunt mama și prietenul apropiat care și-au găsit sfârșitul în acea dimineață.

Criminalul a continuat să deznolte evenimentul pe Facebook. ”Oamenii continuă să spună că nu trebuie să mă sinucit, că ar trebui să mă întorc, să mă predau. Ei bine, prieteni, este prea târziu”, a scris acesta.

Mașina lui a fost găsită la ieșirea din Jasper County, Mississippi. Se presupune că Lawhorn este înarmat, iar Poliția a cerut oamenilor care-l văs să sune la 911.

„Am petrecut mult timp gândindu-mă la crimă, întrebându-mă ce simt. Dar nu am simțit nimic”, a început să povestească evenimentele, pas cu pas, criminalul, pe Facebook. „Avery (prietenul lui) a stat la mine noaptea aia, am jucat obișnuitul joc. A adormit pe podeaua din camera mea de zi, în jurul orei 00:30. Am plecat apoi să-mi iau mama de la Buds Sports Bar, pe Brainerd Road.

Mama mea ca de fiecare dată când se îmbată continua să-mi spună cât de devastată va fi dacă mă omor. Odată ce am dus-o înapoi acasă, m-am dus în camera mea și am luat arma. Am mers, nervos, timp de câteva minute, mi-au trecut prin minte toate evenimentele neplăcute. M-am apropiat de Avery, dormea, l-am împușcat în cap o dată, părea că a murit instantaneu. Mama mea era în camera ei, dezorientată de alcool, abia și-a dat seam ace se întâmplă. Am încercat să o împușc în pat, chiar acum, dar pistolul s-a blocat. Nu a observat că am încercat. Am plecat din camera, să deblochez pistolul.

Când m-am întors în camera ei, era în pat, voia să calmeze câinele, pe Oscar. Am tras rapid două focuri, dar am ratat, mi-a lipsit lumina, deoarece în camera ei nu erau luminile aprinse. Am văzut o rană pe brațul ei stâng, nu știu unde s-a dus celălalt glonț. A început să țipe, cel mai rău strigăt pe care l-am auzit vreodată. A strigat la mine: m-ai împușcat, m-ai ucis! Am aprins lumina. Am împușcat-o de două ori.

M-am întors în camera de zi, pentru a lua heroina și banii pe care Avery îi avea. Tremuraam de adrenalină.Totul a durat 3-4 minute.

Speram că va fi rapid. Nu am vrut ca mama mea să sufere, să moară în groază, să moară cu știința că fiul ei a făcut-o (nu mi-am rănit câinele sau pisica, în cazul în care cineva întreabă de animalepre animale)”, este povestea cutremurătoare spună de criminal, la scurt timp după ce a ucis doi oameni.