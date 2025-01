Povestea lui Frane Selak, bărbatul care ar fi păcălit moartea de 7 ori. Susține că a căzut dintr-un avion și a aterizat pe o...

Frano (sau Frane Selak), un bărbat din Croația, susține că a scăpat la limită de șapte ori de la moarte – și pe urmă a câștigat la loterie. Dar sunt adevărate poveștile celui mai norocos/ghinionist om din lume?

Născut pe 14 iunie, 1929, Selak a avut prima din presupusele sale evadări din ghearele morții în ianuarie 1962, pe când călătorea cu trenul printr-un canion, pe o vreme rece și ploioasă.

Trenul a deraiat și s-a prăbușit într-un râu.

Cineva, dar nu se știe cine, l-a tras pe Selak afară, în timp ce alți 17 pasageri s-au înecat. Selak s-ar fi ales doar cu o fractură la braț și hipotermie, conform THE TELEGRAPH.

În anul următor, în timp ce zbura pentru prima – și ultima dată – cu avionul, de la Zagreb spre Rijeka, unde mama sa era grav bolnavă, Selak a fost aruncat din avion când ușa s-a defectat și s-a deschis brusc, doar că Selak a aterizat într-o căpiță de fân; celelalte 19 persoane din avion nu au fost la fel de norocoase, deoarece nimeni nu a supraviețuit prăbușirii avionului.

Trei ani mai târziu, în 1966, un autobuz în care călătorea Selak a derapat de pe șosea și a căzut într-un râu, ceea ce a dus la înecul a patru pasageri. Selak a înotat până la țărm cu doar câteva tăieturi și vânătăi.

În 1970, mașina lui Selak a luat foc în timp ce el era la volan dar Selak a reușit să scape înainte ca rezervorul de combustibil să explodeze.

Trei ani mai târziu, într-un alt incident legat de mașini, motorul mașinii lui Selak a fost stropit cu ulei fierbinte provenit de la o pompă de combustibil defectă.

Flăcările care au rezultat au tâșnit prin orificiile de aerisire. Selak a rămas fără păr, complet ars în acest incident, dar în rest nu a suferit alte răni.

În 1995, Selak a fost lovit de un autobuz în Zagreb, dar a suferit doar răni minore.

Un an mai târziu, în 1996, Selak a evitat o coliziune frontală cu un camion al Națiunilor Unite în timp ce conducea pe un drum de munte, alegând să vireze și să intre în balustrade.

Balustrada a cedat sub forța impactului. Selak nu purta centura de siguranță și a fost aruncat din mașină, dar a reușit să se agate de o creangă de copac, în timp ce vehiculul a căzut în prăpastie, 300 de metri.

La două zile după ce a împlinit 73 de ani, Selak a câștigat 900.000 de euro la loterie. În același timp, s-a căsătorit pentru a cincea oară.

Cu banii câștigați la loterie, Selak a ales să cumpăre două case și o barcă; dar cinci ani mai târziu, în 2010, el și-a vândut casa de lux de pe o insulă privată, și-a dăruit averea familiei și prietenilor și s-a mutat înapoi în casa sa modestă din Petrinja, la sud de Zagreb, în centrul Croației.

Selak a păstrat o mica parte din câștigurile sale pentru o operație de înlocuire a șoldului, astfel încât să se poată bucura de viață alături de soția sa și, de asemenea, pentru a putea construi un altar pentru Fecioara Maria ca semn de recunoștință pentru norocul său.

La vremea respectivă, Selak a spus că nu fusese niciodată mai fericit.

„Tot ce am nevoie la vârsta mea este Katarina mea. Banii nu ar schimba nimic”, a spus el. „Când am întâlnit-o, atunci mi-am dat seama că am o viață fermecată și binecuvântată.

„Nu am crezut niciodată că sunt o persoană norocoasă că am supraviețuit tuturor episoadelor din care abia am scăpat cu viață. Am crezut că de fapt am fost ghinionist să mi se întâmple mie în primul rând.”