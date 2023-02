Povestea neștiută a lui Pavel Bartoș! Drama care i-a marcat tinerețe: „Dintr-odată din copil am devenit un adult”

Pavel Bartoș se bucură acum de succes și este cunoscut de multă lume. A atins succesul și are o viață așa cum mulți și-ar dori. Însă, puțini sunt cei care știu că actorul a avut multe de înfruntat până a ajunge aici, iar viața nu a fost mereu blândă cu el. A fost forțat să se maturizeze prematur și să aibă grijă de familia lui. Actorul are o dramă ce i-a marcat adolescența.

Pavel Bartoș provine dintr-o familie cu patru copii și cu venituri modeste. El este cel mai mare, așa că mereu a avut grijă de frații lui. Însă, pe vremea când avea doare 16 ani a trebuit să înceapă să facă serios acest lucru. Tatăl lui s-a stins din viață, iar Pavel Bartoș a fost forțat de împrejurări să devină stâlpul familie. Actorul a renunțat la adolescență, s-a maturizat prematur și a fost nevoit să își ajute mama să întrețină toată familia.

Încă din vremea liceului, Pavel Bartoș s-a angajat, iar primul job pe care l-a avut a fost cel de salahor. De acolo au urmat multe altele, iar vedeta nu s-a dat în spate de la nimic în încercarea de aș ajuta și aș susține familia.

„A trebuit să devin, cumva, bărbatul din casă. Nu neapărat capul familiei, dar a trebuit să mă responsabilizez dintr-odată. Din copil, am devenit un adult foarte responsabil. Deja de la 16 ani, a trebuit să mă gândesc să îmi găsesc un loc de muncă pentru a putea să îmi ajut familia. La liceu, încercam să îmi găsesc joburi part time, iar pe vremea aceea erau foarte puține și foarte greu de găsit.

Primul meu job a fost ca salahor în construcții, iar atunci mi-am dat seama că nu îmi place deloc munca fizică, dar a trebuit să o fac. În facultate, am făcut de la ospătărie până la vânzător. Vorba aia, le-am făcut pe toate”, a declarat Pavel Bartoș, potrivit viva.ro.

„Ce bine ar fi fost dacă….”

Chiar dacă nu a avut o viață ușoară, Pavel Bartoș își amintește cu drag de perioada copilăriei și de casa părintească. Acesta s-a bucurat din plin de vremea în care familia lui era în formula completă și chiar dacă lucrurile nu erau prea roz și existau neajunsuri, actorul nu ar schimbat absolut nimic dacă ar putea.

„Am fost cel mai mare dintre cei patru frați ai mei. În primul rând, pe vremea noastră, părinții lucrau în două schimburi: mama – într-un schimb, tata – într-un schimb, ca să fie cineva care să aibă grijă de noi. Se mai întâmpla ca amândoi să lucreze în același schimb, iar atunci eu eram cel care avea grijă de frații mei, eu făceam de mâncare. Așa am fost crescut, niciodată nu am considerat că este o dramă în viața mea că eu trebuie să am grijă și să îmi cresc frații. Așa erau și toți ceilalți copii din jurul meu.

Normal că îmi doream să stau toată ziua afară și să ne jucăm. Atunci când scăpai afară, de abia intrai în casă. Așa erau vremurile acelea. Nu am cunoscut alte vremuri sau alte situații, care să mă facă să zic: Mamă, ce bine ar fi fost dacă…. Am avut o copilărie fericită în fața blocului, șantierele erau locurile noastre de joacă… așa a fost să fie. Erau alte vremuri: ieșeai din casă, iar toți copiii erau prieteni. Am avut foarte multe lipsuri, dar copilăria a fost una extraordinară”, a mai spus Pavel Bartoș.

