Olteanul Dorin Vîrcan a început o afacere de succes după ce, din cauza unor probleme de sănătate, i s-a recomandat să mănânce numai carne de mangaliţă. Iar acum a ajuns să aibă propria fermă cu sute de porci din rasa Mangaliţa. Carnea fără colesterol are mare căutare mai ales pentru cei care frecventează sălile de fitness. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea inedită a olteanului. (VEZI ȘI: ”MATERNITATEA” DE FAZANI)

La Dăbuleni nu cresc doar pepeni…

Dorin Vîrcan are o fermă de porci Mangaliţa în localitatea Dăbuleni, din judeţul Dolj, iar toate produsele sunt preparate tradiţional.

„Am început totul după ce am avut ceva probleme de sănătate. Un medic mi-a recomandat să consum numai carne din această rasă şi când am încercat-o am observat că este foarte bună, fără colesterol şi foarte sănătoasă. Aşa am decis să fac o fermă”, spune proprietarul fermei de porci din Dăbuleni. (CITEȘTE ȘI: A FĂCUT 1 MILION € DINTR-O AFACERE PORNITĂ ÎN GARAJ)

Cum se recunoaște carnea bună

Carnea de porc light este la mare căutare. „Porcul Mangaliţa este el un porc sănătos, produsele sunt făcute doar cu condimente naturale, deci consumatorul este asigurat că va avea ceva sănătos pe masă. Sunt afumate natural, cu rumeguş. Noi sacrificăm porcii la Dăbuleni, acolo ne ocupăm de absolut tot procesul de pregătire. O carne bună de porc, care chiar să fie de mangaliţă, se recunoaşte foarte simplu. (NU RATA, AICI: UN FERMIER DIN VÂLCEA CULTIVĂ ”DOVLECI-GIGANȚI”)

Cel care vrea aşa ceva poate lua o bucată de slănină, să se dea cu ea pe mâini şi apoi să se spele. Grăsimea se duce foarte uşor fără niciun detergent. Este carne de porc, dar este mult mai sănătoasă. Este un porc care vine din strămoşi şi nu are colesterolul atât de mare precum îl au ceilalţi porci. Pentru a ajunge la tăiere, cum spunem noi, este nevoie de o perioadă îndelungată de timp.

Un an, un an şi trei luni, aceasta este perioada de timp necesară. Automat şi costurile sunt mai mari şi de aceea şi produsele pe care le scoatem la vânzare sunt mai scumpe“, spune Dorin Vîrcan pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

“Le vând un Mercedes, şi nu o Dacie“

Produsele preparate tradiţional de cei din Dăbuleni au ajuns acum şi la sportivi din străinătate. Crescătorul oltean are chiar contracte cu săli de fitness din Occident.

„Lumea a început să fie conştientă că trebuie să mănânce sănătos. Sunt oameni care vin şi cumpără direct de la mine pentru că ştiu că le vând un Mercedes, şi nu o Dacie. Cresc vreo 220 de capete de Mangaliţa, dintre care 50 de scroafe mature, iar pentru anul viitor am deja cereri foarte mari de purcei pentru îngrăşat”, a mai povestit crescătorul de porci. (VEZI ȘI: POVESTEA PSIHOLOGULUI CARE CULTIVĂ… AFIN SIBERIAN!)

Vîrcan exploatează şi 22 de hectare de teren pe care le cultivă cu cereale folosite în hrana porcilor Mangaliţa.

„Ca în orice investiţie pe termen lung, trebuie să ai răbdare. Porcul nu se face în şase luni, dar nici nu mănâncă atât de mult. Eu produc furaje, lucernă, porumb pentru hrana animalelor şi vreau un business complet”, mai spune Vîrcan.

Nu-i somonul cum e porcul…

Porcul de Mangaliţa a fost comparat cu somonul şi poate să fie consumat chiar şi de persoanele cardiace. Dezavantajul rămâne cel al preţului pentru că preparatele costă dublu faţă de celălalte. Un kilogram de slănină ajunge la 30 de lei, toba se vinde cu 38 de lei kilogramul, iar ceafa afumată cu 78 lei kilogramul. (CITEȘTE ȘI: POVESTEA SECRETĂ A CELUI MAI CIUDAT COPAC DIN ROMÂNIA)

„Programul privind încurajarea consumului de carne de mangaliţă este unul îndrăzneţ al Ministerului Agriculturii, în care eu, personal, cred foarte mult pentru că se referă doar la consumatori, la sănătatea lor“, a explicat și Adrian Popa, directorul Direcţiei pentru Agricultură Dolj.