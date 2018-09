Un tânăr de 29 de ani din oraşul Bălceşti din judeţul Vâlcea vrea să intre în Cartea recordurilor cu dovleci furajeri uriaşi. (Super oferta de angajare) Seminţele sunt din America şi anul acesta a cultivat mai mulți dovleci uriaşi, care au ajuns să cântăresc până la 69 de kilograme. (VEZI ȘI: POVESTEA PSIHOLOGULUI CARE CULTIVĂ… AFIN SIBERIAN!) Anul viitor vrea însă să se ocupe mai mult de această cultură pentru că vrea să crească dovleci care să ajungă la 200 de kilograme. (Afla cum poti castiga intr-o luna 10.000$)

Vecinii au venit să ceară semințe

„- Câte kilograme are acesta?

– 45.

– Aţi mai văzut un asemenea dovleac?

-Niciodată”, spune Ionuț, un vecin al producătorului de dovleci uriași. A venit să-l ajute pe cultivator să pună pe cântar leguma gigant. Și nu este singurul care se minunează.

Dovlecii uriaşi atrag zilnic privirile locuitorilor din Bălceşti care au vin la proprietar şi îl roagă să le dea şi lor seminţe pentru a cultiva acest soi.

”Spune-ţi-mi dacă aţi mai văzut vreodată un asemenea dovleac?

– Nu, nu, niciodată. Să zic asa, e imens.

– O să cereţi vecinului seminţe să puneţi şi dumneavoastră?- – Dacă vrea să îmi dea, chiar aş pune. La 45 de kilograme nu am văzut", spune un alt localnic din Bălcești.

“Aşa, de la Dumnezeu, a dat…“

Chiar și bunica producătorului spune că, de când se știe, nu a văzut în grădină un dovleac atât de mare.

„Nu am văzut mamă, am 80 de ani, dar până la copiii ăştia nu am văzut. Eu am pus în fiecare an în grădină dovleci, dar unul așa de mare nu am văzut în viața mea", spune bătrâna.

Proprietarul se ocupă de câţiva ani cu cultivarea dovlecilor plăcintari, însă îi este foarte greu să îi comercializeze pentru că nu există piaţă pentru ei. Acesta este hotărât acum să încerce cu dovlecii uriaşi, poate are mai mult noroc.

„Am făcut un proiect european şi am vrut să accesez nişte bani şi apucându-mă de dovleţi, ca sa zic aşa, să pun, am făcut două hectare într-o comună apropiată, am zis ia să fac, mă, să pun şi dovleac din acesta gigant în grădină. Cum l-am pus, aşa de la Dumnezeu a dat. Nu l-am tratat, nu l-am dat cu azot, nu l-am prășit, când m-am dus, l-am găsit atâta în grădină. Probabil că dacă mă ocupam, vă daţi seama că îl făceam de 200 de kilograme", spune Răzvan Cobrescu, proprietarul plantaţiei de dovleci.

“Nu am irigat, nici nu am pus îngrășământ”

Cea care s-a ocupat de dovlecii uriaşi a fost însă soţia acestuia. Din punct de vedere al creşterii dovlecilor, tânărul agricultor spune că nu a utilizat îngrăşăminte, bazându-se doar pe teren şi pe ploaie.

„Nu am irigat, nu avem această posibilitate, şi de asemenea nici nu am pus îngrăşământ. Cu siguranţă, dacă un fermier suplimentează cultura şi din acest punct de vedere, atunci fără îndoială că şi ei vor creşte şi mai mari", mai spune producătorul.

“L-am lăsat să crească în voia sorţii…“

„- Sunteţi cea care aţi avut grijă de el, să spunem așa?

– Se poate spune şi asa.

– Cât de mult v-aţi ocupat de el?

– Sincer, foarte puțin, l-am udat doar la început, cred că prima săptămână, sau primele două săptămâni și apoi l-am lăsat să crească, na, în voia sorţii.

– Când aţi văzut că este atât de mare…

– Am rămas uimită, sincer, pentru că am crescut la ţară şi bunica mea mereu planta dovleac în grădină şi erau de mărime obişnuită’‘, spune Gabriela Cobrescu. (CITEȘTE ȘI: A FĂCUT 1 MILION € DINTR-O AFACERE PORNITĂ ÎN GARAJ)

Originar din Statele Unite, soiul de dovleac cultivat de tânărul fermier se numește „Atlantic Giant”, acesta regăsindu-se frecvent la mulți pasionați de dovleci giganți. Recordul mondial pentru un dovleac a fost atins de americani cu un exemplar care cântărea 700 de kilograme.