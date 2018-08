Povestea omului care a ”domesticit” Vama Veche a Sătmarului

Până acum doi ani, Oțeloaia era un loc aproape sălbatic din Țara Codrului, format dintr-un lac, la marginea unei păduri, un loc frecventat cu precădere o dată pe an, în luna august, când aici se organiza un festival folcloric, ajuns la peste 60 de ediții. (Console si accesorii gaming ) Între timp, a devenit o adevărată atracție turistică. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă spune povestea transformării spectaculoase a locului cunoscut ca „Vama Veche a Sătmarului”. (VEZI ȘI: UN BĂIMĂREAN CÂŞTIGĂ BANI DIN „ÎMPACHETAT” FUM!)

Sălbăticia peisajului, dar și a împrejurimilor, îi făcea pe mulți din codrenii din județul Satu Mare să îl denumească „Vama Veche a Sătmarului", pentru că doar adepții campării la cort și a băii în lac se încumetau să își petreacă aici weekendurile.

“Venea lumea cu cortul, frigea ceva…”

Din 2016, totul s-a schimbat și a devenit de nerecunoscut pentru cei cărora li s-a imprimat pe retină vechea imagine a locului. Un investitor din județ a concesionat balta de pescuit și, profitând de terenul pe care îl avea de jur împrejur, a construit un punct de atracție turistică.

„Aici era un fel de Vama Veche a Sătmarului. Aici venea lumea cu cortul, frigea ceva, ieşea fum mult, se distra până dimineaţa, pescuiau sau făceau baie în lac. Nimeni nu se ocupa în mod expres de acest loc, rămânea o mizerie de nedescris. Erau unii din comună care mai încercau să profite de lumea din zonă şi mai ieşeau cu câte o gheretă să vândă suc şi bere. La un moment dat, au început să construiască nişte căsuţe de vacanţă pe terenul meu, sperând că nu o să zic nimic", povestește Ionel Varga, omul din spatele proiectului.

“Am recreat totul în stil traditional”

Terenul l-a moștenit, iar imediat ce s-a văzut în posesia lui, a și avut imaginea finală a ceea ce dorește să realizeze. A apelat la fondurile europene pentru a-și putea pune în practică ideile, fiind vorba de o investiție de zeci de mii de euro.

Acum, pe locul unde odinioară se instalau corturile și se frigeau micii, stă o pensiune realizată într-o clădire ce aduce a șură, un restaurant, dar și o piscină încălzită cu panouri solare.

„Am trecut totul pe soţia mea, că femeile aveau punctaj mai mare la investiţii în mediul rural. Am făcut şi totul în mod tradiţional pentru că şi pentru promovarea tradiţiilor şi a meşteşugurilor din zonă se dădeau puncte în plus la proiect, aşa că am recreat totul în stil tradiţional”, explică investitorul.

O întoarcere în timp

Locul, denumit acum Popasul Codrenilor, este o întoarcere în timp, la obiceiurile oamenilor din zonă, începând de la obiectele din pensiune până la ultimele piese din veselă.

Pensiunea are la bază ideea unei şuri, pentru că în zonă şura este locul unde se petrec cele mai importante evenimente din viaţă, de la botez la cununie şi mai apoi la înmormântare. Astfel, pe o clădire construită de la zero, dar păstrând arhitectura unei şuri tradiţionale, a apărut o pensiune cu şase camere şi o sală de luat masa pentru 60 de persoane.

Mâncare ca pe vremea bunicii

Preparatele din meniu completează peisajul tradiţional, ciolanul cu fasole sau varza călită fiind preparate aşa cum o mai fac în ziua de astăzi puţine bunici din satele din zonă.

„Avem şase camere cu pat dublu şi posibilitatea de a pune un pat suplimentar în fiecare dintre camere, deci în total un maxim de 18 locuri de cazare. De când am deschis funcţionăm în weekenduri la capacitate maximă şi se întâmplă să şi refuzăm clienţi, pentru că nu mai avem locuri. Lumea este încântată de faptul că totul este făcut într-un stil tradiţional şi că este aşa retras şi au un asemenea peisaj aici”, spune soţia domnului Ionel, cea care se ocupă de primirea clienţilor.

„În weekendul trecut a fost o adevărată nebunie, am avut pensiunea plină, 18 locuri ocupate din 18 posibile și am avut și la piscină plin. Acolo acceptăm doar un număr limitat de persoane, tocmai pentru că vrem ca omul să aibă liniște și intimitate, altfel, dacă am permite să intre un număr nelimitat de persoane ne-am transforma în ștrand. Eu am intrat la bucătărie și nu am reușit să mănânc eu de cât am avut de gătit pentru clienți”, adaugă doamna Sabina Varga.

Piscina din mijlocul pădurii

Locurile de cazare sunt ocupate pentru această vară aproape în fiecare weekend, fiind un loc pe care, în ultimii doi ani, firmele în aleg pentru a-și organiza team-building-urile, dar un loc unde și mulți oameni din alte zone ale județului aleg să își petreacă concediul.

„Am aflat despre acest loc abia acum, în 2018, de la un prieten care ne-a adus cu el, în urmă cu câteva luni. De atunci vin aici aproape weekend de weekend pentru că îmi place liniștea din acest loc și peisajul. E ceva deosebit să ai parte de piscină aproape în mijlocul pădurii și să ai și un lac unde să pescuiești când vremea nu te lasă să faci baie”, relatează un client.