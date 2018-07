Povestea fotografului de croaziere care a colindat 34 de țări

Are un nume exotic, o imagine veselă și este mereu amabilă. Așa o poate descrie cineva care o întâlnește pentru prima dată pe Anna Alcazar Rios, un fotograf deja de renume în nordul țării, printre proaspeții miri sau printre firmele care investesc în ședinte foto profesionale. (Promotiile zilei la monitoare) Și multe companii din restul țării au apelat la serviciile ei în decursul anilor, chiar și reviste și posturi TV internaționale, pentru a le oferi instantanee din frumoasa Românie. Anna și-a început, însă, cariera, ca fotograf de croaziere, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea ei fabuloasă. (VEZI ȘI: POVESTEA SCRIITORULUI CARE ŞI-A TRANSFORMAT CASA PĂRINTEASCĂ ÎN MUZEU)

La cei 36 de ani ai săi, Anna este fotograf profesionist de aproximativ 11 ani, dar a pus mâna pe aparat de când se știe. Viața și meseria de fotograf i-a oferit cele mai frumoase experiențe ale vieții, motiv pentru care a decis să facă din fotografie un stil de viață și unul din motivele pentru care trăiește.

De la Zenitul tatălui la facultatea de fotografie

„Taică-meu era fotograful familiei. După ce mi-a explicat principiile de baza, în clasa a XI-a, mi-a dat Zenitul lui, cu care am început să-mi fotografiez colegii de clasă, făceam mici compoziții de obiecte, flori. După liceu m-am dus la Cluj la facultate unde am cam «uitat» de fotografie, studiind istoria artei. În anul III m-am cam săturat de teorie și simțeam nevoia de ceva practic în domeniul artei, pictura nu-mi plăcea, grafică nu știam, cochetam cu ideea de sculptură, dar «mi-am amintit» de fotografie. Am început să mă pregătesc de admitere, am intrat la secția foto a Universității de Arte și Design «Ion Andreescu», și în anul IV am început în paralel facultatea de foto", își amintește Anna.

Soarta i-a surâs rapid și norocul combinat cu îndrăzneala și dorința de a experimenta i-au adus Annei în scurt timp una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții, una pe cât de provocatoare, pe atât de marcantă pentru viitorul ei.

A făcut carieră pe vasele de croazieră

„Eram anul al II-lea la foto când am aflat de oportunitatea de a lucra pe vapoare de croazieră. Nu am stat deloc pe gânduri și m-am dus la interviu, unul de trei zile în Zagreb, unde am participat nouă români. Ne-au ales pe doi. În decembrie 2006 am plecat la Miami la training. După două săptămâni în Miami, m-am îmbarcat pe primul vapor. De Crăciun eram în Mexic", povestește Anna începutul carierei de fotograf pe vase de croazieră.

Această experiență i-a adus amintiri care nu vor putea fi șterse vreodată. Un număr de 34 de țări și 97 de orașe au ajuns în fața obiectivului ei, alături de mii de persoane. Nu a rămas prea mult fotograf de croazieră, pentru că în cea de-a doua croazieră și-a cunoscut soțul, tot un fotograf, din Peru și dragostea lor a dat naștere unor gemeni, care i-au convins să se întoarcă la Satu Mare. Aici a luat totul de la zero și s-a afirmat an după an, încercând să revoluționeze piața.

Copiii au adus-o înapoi acasă

„După ce m-am întors acasă, am stat doi ani cu copiii, iar în 2010 am participat la primul târg de nunți. Pe masă aveam un singur album, din colaje mixte de pe la job-urile din Cluj pe care le-am avut în timpul studenției. Piața fotografilor de evenimente se dezvoltă mult și repede. Dacă vrei să ții pasul, trebuie să investești mereu în tehnologie, în cunoștințele proprii, în editare foto, marketing", mai afirmă fotografa.

În prezent, Anna caută în fotografie mai mult decât o metodă de a face bani. Ea încearcă să surprindă clienții și să aducă ceva nou de la an la an. Așa a ajuns în Ardeal oglinda selfie, o colaborare născută din renumele bun al Annei care a ajuns până la urechile mai multor fotografi din București. "Oglinda selfie este un concept unic, oferind cea mai nouă tehnologie de vârf din domeniul fotografiei interactive. De cum invitații se apropie de oglindă, animații colorate îi cheamă să testeze experiența unui selfie interactiv, magic, recompensându-i cu o fotografie-print cadou", explică Anna conceptul oglinzii selfie.

Peisaje imortalizate în suflet

Atunci când nu e cu aparatul în mână, încercând să surprindă bucuria, oboseala, emoția, stresul sau surprinderea unor miri, Anna o ia la pas, alături de cei doi gemeni care acum au opt ani, pe munți, în căutare de peisaje pe care să le imortalizeze, dar de această dată în suflet și în priviri, aceasta fiind metoda ei de a se deconecta de stresul cotidian.