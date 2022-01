Andi Moisescu le răspunde curioșilor! Ce se întâmplă cu tricourile imprimate pentru fiecare emisiune, dar și cine compune mesajele cu substrat pe care le poartă prezentatorul? CANCAN NEWS vă oferă povestea hainelor consacrate de moderatorul de la Pro TV.

Adept al mesajelor pline de substrat, Andi Moisescu și-a dorit dintotdeauna să se diferențieze la locul de muncă. În cei 17 ani de emisiune, prezentatorul a “defilat” cu numeroase articole vestimentare inscripționate cu mesaje pline de tâlc.

„Sper să nu fi năvălit moliile peste ele”

Vedeta recunoaște că în primii ani de emisiune își concepea singur textele imprimate pe tricou, pentru ca, mai apoi, un nou membru al echipei să-i ia locul.

Astăzi, soțul Oliviei Steer a acumulat nici mai mult, nici mai puțin de 450 de tricouri, pe care le depozitează în podul casei, departe de molii.

“Aș vrea să fac ceva cu ele, că nu mai am unde să le pun. Am peste 500 de emisiuni, deci peste 450 de tricouri. Am mai dat din ele când mi s-au cerut pentru diverse povești, licitații sau cadouri și le am bine împăturite, sper să nu fi năvălit moliile peste ele, că le țin în podul casei”, a povestit Andi Moisescu pe canalul de Youtube „Porc TV”.

(CITEȘTE AICI: CARMEN TĂNASE, REACŢIE DURĂ. CE REGRETĂ ARTISTA: „NU ESTE O VIAȚĂ PE CARE AM VISAT-O")

