Povestea tragică a lui Viorel, românul cu cea mai mică indemnizație de handicap. Este ireal cât de puțin primește de la stat

Viorel are 58 de ani și se îngrijește singur, de când soția lui a murit. După ce o formă gravă de artrită l-a lăsat pe bărbatul din satul Epureni, comuna Duda, Epureni, fără degete la picioare, nu mai poate lucra. Când s-a prezentat în fața ANPD, i s-a stabilit cea mică indemnizație de handicap. De atunci, trăiește din mila vecinilor și nu are bani nici măcar pentru tratament.

Povestea lui Viorel este mai mult decât tragică. Rămas singur pe lume, se chinuie să supraviețuiască în condiții greu de imaginat. Văduv și cu un handicap care nu îi permite să muncească, statul român îi oferă doar 64 de lei, în fiecare lună. Singurul său noroc sunt vecinii care îi cunosc tragedia și îi dau, din puținul lor, cât să poată să supraviețuiască.

„Prima indemnizație de 64 de lei am primit-o în luna ianuarie a acestui an. Nu pot să știu cum au socotit dânșii, cum au considerat că în 2022, la ce prețuri sunt, la cât valorează viața de zi cu zi, dar doar atât mi-au dat. E foarte puțin, că nu am niciun alt venit și la muncă nu te poți duce în situația mea.

La muncă trebuie să muncești ziua toată, serios, nu să stai și să te sprijini de pereți de durere, că ești dat afară. Soția mi-a murit, singur îmi port de grijă”, spune Viorel Cazan.

Ți se rupe sufleul! Cu ce se confruntă Viorel, românul cu cea mai mică indemnizație de handicap

Nu doar că abia are cum să supraviețuiască din cei 64 de lei dați de stat, dar mai face și viermi în locul în care i-au fost amputate degetele de la picioare. Atunci când a mers la medic pentru a scăpa de problemă, a fost trimis tocmai la Iași, pentru a face mai multe investigații. Indemnizația nu i-ar ajunge nici măcar de drum, nu mai socotim și tratamentul.

Neavând altă soluție, Viorel s-a văzut nevoit să-și scoată singur, de patru ori, viermii din picior. Ca „tratament”, nu a avut decât cârpe puse peste rană. Cu dureri teribile, fără bani și fără tratament, este lăsat la voia sorții.

„De patru ori am avut viermi. M-am chinuit să îi scot singur, când i-am văzut. La spitalul Huși nu mă mai duc, pentru că domnul doctor mi-a spus că am nevoie întâi să merg la Iași, pentru niște analize amănunțite. Îl înțeleg, dar cu 64 lei? Cu ce să ajung la Iași? Am mai pus niște cârpe, cum am putut.

E dureros, e foarte greu totul. Să nu dea Dumnezeu ca nimeni vreodată să fie în neputința mea”, a povestit acesta pentru vremeanoua.ro.

