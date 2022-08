Povestea tulburătoare a 3 orfani din Mureș. Băieții au fost supuși la tratamente și condiții inumane de o familie

Trei orfani din Mureș au trăit o experiență absolut tulburătoare. Aceștia au fot supuși la tratamente și condiții inumane de o familie. Inițial, cuplul le-ar fi promis acestora un loc de muncă, cazare și masă. Au avut încredere în cuvântul familiei din Mureș, însă totul a luat o turnură groaznică: au fost exploatați și nu au primit niciun ban. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Trei orfani din Mureș au trăit o experiență cumplită, după ce o familie le-ar fi promis un loc de muncă, cazare și masă. Încrezându-se în vorbele cuplului, cei trei băieți au părăsit sistemul de protecție al statului și au mers să lucreze pentru familia respectivă. Cuplul le-ar fi promis suma lunară de 1000 de lei, cazare, dar și două mese pe zi. Însă, promisiunea nu a fost îndeplinită, iar cei trei băieți au fost exploatați.

Cei 3 băieți au îndurat rele tratamente timp de 6 ani

Actul de sclavie a existat încă de la început. Cei trei orfani din Mureș au fost puși să îngrijească animalele de la fermă până la epuizare. Mai mult decât atât, condițiile de cazare „promise” constau, de fapt, într-o încăpere care a fost magazie și care avea un pat vechi și o masă improvizată. Pe toată perioada în care au muncit pentru familia din Mureș, cei trei băieți nu au primit bani. În plus, nici mâncare. Singurul aliment pe care îl primeau era pâinea. Mai mult decât atât, nu aveau nici acces la utilități, precum apă sau la baie.

După un timp, cei trei tineri au ajuns în Germania. Au fost duși la cules de sparanghel, iar, ulterior, în Franța, la cules de mere. Nici în această situație nu au primit vreun ban. Toate sumele pe care ar fi trebuit să le încaseze cei trei băieți reveneau cuplului din Mureș. Iar, cu banii respectivi, familia și-a extins casa și au construit o încăpere în care urma să locuiască fiul lor.

Cei trei băieți au încercat, de multe ori, să evadeze de la ferma din Mureș. Însă, de fiecare dată când încercau să scape de actele de sclavie la care erau supuși de cuplu, aceștia erau prinși de bărbat și de fiul acestuia. Apoi, erau bătuți până la leșin.

Cuplul a fost trimis în judecată și au primit sentință

Tratamentele odioase la care au fost supuși cei trei băieți au fost relatate chiar de una dintre victime.

”Ceilalți doi băieți au plecat și ei într-o seară, dar i-a adus înapoi. Când au coborât din mașină cei doi erau pe locurile din spate și după ce au coborât i-a bătut cu cricul de metal de la mașină. Cu acest cric m-a lovit și pe mine, eu am căzut jos și mi-am pierdut cunoștința. Am văzut totuși că i-a certat pe cei doi că au plecat noaptea pe drumuri, dar i-a și lovit. Până să leșin am văzut că cei doi au primit mai multe lovituri cu acel cric metalic”, a relatat una dintre victime.

După șase ani în care au fost exploatați, cei trei tineri au fost salvați. Inițial, au plecat pe jos, de la fermă, și au mers 30 de kilometri în 23 de ore. Însă, tot au fost prinși de bărbat, din nou. Însă, la un moment dat, unul dintre cei trei tineri a reușit să facă rost de un telefon și să sune la 112. Atunci, autoritățile au intervenit imediat.

Cei doi soți au fost trimiși în judecată în luna martie a anului 2022. După 5 luni de judecată, s-a decis ca bărbatul să facă 6 ani de închisoare, iar soția lui a primit 3 ani de închisoare cu suspendare. Au fost găsiți vinovați pentru trafic de persoane și complicitate. În plus, cuplul trebuie să le plătească celor 3 tineri banii pentru munca prestată, arată antena3.ro.

Sursă foto: Pixabay