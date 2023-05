Multe ar dezvălui patul lui Bobby Păunescu dacă ar avea grai, măcar pentru câteva minute. Piese de ”colecție” au trecut pe acolo, iubite de scurtă sau de lungă durată ale cuceritorului afacerist. Dar să ne oprim la una dintre ele, Emma Christina, un model care a fost la un pas să smulgă cununa cu lauri al concursului Miss Universe România. Povestea de dragoste a început tulburător. Se cunoșteau din pozele de pe rețeaua de socializare, acolo au avut și prima conversație. Și tot acolo a aflat patronul de televiziune drama tinerei care avea să-i fie iubită. CANCAN.RO are întreaga poveste tulburătoare și v-o prezintă, în exclusivitate.

Emma și Bobby nu mai formează un cuplu. Cei doi s-au despărțit în decembrie, anul trecut, după o poveste de dragoste destul de scurtă, dar intensă. Cum a început totul? Cu o rugăminte a modelului care avea grave probleme de sănătate. Aflase, după un control medical, că musai trebuie să treacă prin intervenția chirurgicală, altfel, ar fi orbit!

Bobby Păunescu și-a salvat iubita: s-a operat imediat, la intervenția lui

Cu Bobby conversa de ceva timp, dar și-a luat inima-n dinți și i-a spus totul. ”Noi ne-am cunoscut poate un pic altfel. El m-a ajutat cu o operație. El îmi scria pe Instagram, probabil cum le scria tuturor fetelor, iar eu aveam o problemă medicală și știam cine este Bobby Păunescu.

Eu aflasem că mai aveam, practic, 24 de ore să văd, pentru că avusesem o problemă medicală care fost progresivă, iar dacă nu mă opera, orbeam. Și l-am întrebat pe Bobby dacă știe un medic, el a vorbit cu cineva, iar a doua zi dimineața m-a operat. Și atunci m-am atașat de el. Dar relația nu a început chiar atunci. Am continuat să ne scriem, ne-am și văzut, chiar am avut mai multe întâlniri”, a povestit Emma, pentru CANCAN.RO.

Modelul, care a ajuns chiar până în finala Miss Universe România, a mai dezvăluit și că a primit inelul de logodnă de la afacerist, într-o perioadă în care relația între ei era numai lapte și miere.

”Am fost cu Bobby Păunescu, am fost chiar logodită cu el. Ne-am despărțit în decembrie, anul trecut. Noi am avut, așa , o relație cu despărțiri și împăcări. Împreună, să zic așa, cred că am stat vreo opt luni. Între noi a fost , așa, o relație…despărțiți-împreună, despărțiți-împreună… Înțelegi…

În luna august a anului trecut mi-a dat inelul de logodnă, noi stăteam împreună atunci, stăteam la el. Dar, din păcate, ne-am despărțit definitiv, până la urmă”, a spus Emma Christina.

De curând, sexy-bruneta și-a făcut cont pe OnlyFans și este tare încântată. ”Am reușit să câștig vreo 7.000 de dolari într-o săptămână. La începutul lunii mai mi-am făcut contul, sper să meargă așa. Acum sunt în Dubai, petrec puțin”, a declarat fosta iubită a lui Bobby Păunescu.

Emma, fosta iubită a lui Bobby Păunescu, pasionată de actorie

Cine este Emma Christina? Chiar ea lasă rândurile să curgă… ”Am făcut modeling internațional și lucrez cu cinci agenții mari ca și management. Am fost finalistă la Miss Universe România, dar am lucrat și câteva luni în televiziune, la rubrica sportivă.

Sunt pasionată de actorie și sper ca într-o zi să pot merge în direcția asta.

Am avut și diferite proiecte pentru a ajuta persoanele bolnave de cancer aflate în stadiu avansat”, a dezvăluit Emma.

