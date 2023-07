Poze deocheate cu Luna Morgaciova, fostă concurentă la Chefi la Cuțite. Cum s-a fotografiat frumoasa brunetă din echipa lui Florin Dumitrescu

Luna Morgaciova, în vârstă de 36 de ani, a participat în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite. Fosta concurenta de la Antena 1 s-a fotografiat sexy, iar imaginile au fost încărcate pe rețelele de socializare. Iată mai jos, în articol, cum arată frumoasa brunetă din echipa lui Florin Dumitrescu.

Luna Morgaciova a fost concurentă în cadrul show-ului Chefi la Cuțite de la Antena 1. Tânăra în vârstă de 36 de ani este din București și activează ca artist vizual. De altfel, are și o pasiune către arta gastronomică, motiv pentru care s-a înscris în emisiunea culinară. Luna a reușit să ajungă în echipa lui chef Florin Dumitrescu. În timpul show-ului, a făcut parte și din echipa lui chef Sorin Bontea. (vezi aici detalii)

Luna Morgaciova s-a fotografiat sexy

Fosta concurentă, care a îmbrăcat tunica gri în show-ul de la Antena 1, s-a pozat sexy. Imaginile au fost încărcate pe rețelele de socializare, spre deliciul privitorilor. Frumoasa brunetă din echipa lui Florin Dumitrescu a încărcat la secțiunea Instastory o imagine cu abdomenul ei. De altfel, într-o altă fotografiate, tânâra în vârstă de 36 de ani și-a expus picioarele. Îmbrăcată cu un dres, Luna ținea în mâna stângă un pahar, într-o seară în care a ieșit în oraș. Imaginile pot fi vizualizate mai jos.

Fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a studiat în Olanda

Luna Morgaciova este originară din București. Timp de un an, tânăra de 36 de ani a trăit în Olanda. Acolo, fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a studiat „Arte Experimentare și Design Vestimentar”. De altfel, pe lângă această ramură, Luna are o pasiune către gătit. În preselecții, bruneta a gătit un file de cod alb, cu legume. Cei trei jurați au fost încântați de preparatul pe care l-a făcut, motiv pentru care a primit 3 cuțite.

„Un an de zile am fost plecată, am locuit în Olanda. Acolo am făcut un fel de pregătire, la Facultatea de Arte Experimentare. Întâmplarea a făcut să mă duc la cursurile de design vestimentar. Și am făcut chestia asta o perioadă de 6 luni. Nu știu dacă mi-am dorit vreodată să fiu designer vestimentar”, spunea fosta concurentă, la Antena1.

