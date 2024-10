Prăbușirea unui superstar: cine este cântărețul ajuns la sapă de lemn din cauza cheltuielilor nebunești, inclusiv pe toalete de aur. S-a făcut preot după ce și-a pierdut averea!

Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți din anii ’90 a devenit pastor după ce, spune el, a simțit o „chemare” în acest sens. După ce și-a pierdut întreaga avere, artistul a fost nevoit să o ia de la zero, dar spune că toată această experiență a meritat.

Mai mult, el a reușit după ani întregi de eforturi, să devină unul dintre cei mai respectați investitori din Sillicon Valley. Dar cum s-a întâmplat totul?

MC Hammer, căci despre el este vorba, a câștigat trei premii Grammy în 1991. În acea perioadă, rapperul a apărut în filme și emisiuni de televiziune, și a devenit extrem de cunoscut pentru hituri precum Can’t Touch This.

Deși s-a bucurat de succes, MC Hammer s-a confruntat și cu probleme financiare care au fost făcute publice. El avea o avere de aproape 70 de milioane de dolari la apogeul carierei sale. Totodată, a avut o viață plină de fast, achiziționând aproape 20 de mașini de lux, 21 de cai de curse, un avion privat și un elicopter. Deși a dat 12 milioane de dolari pentru o vilă în California, el a mai investit peste 30 de milioane de dolari în îmbunătățiri, inclusiv în toalete din aur și porți placate cu aur inscripționate.

Proprietatea de 40.000 de metri pătrați includea și o sală de bowling, un garaj pentru 17 mașini, terenuri de tenis, două piscine și un studio de înregistrări. În plus, MC Hammer a angajat 200 de oameni, iar costurile cu salariile acestora puteau ajunge chiar și la un milion de dolari pe lună, arată afrotech.com.

Până în 1996, cheltuielile exagerate l-au adus la faliment. MC Hammer avea datorii de peste zece milioane de dolari și active de doar un milion. În ciuda acestui declin, el nu regretă cum s-a întâmplat totul.

„Unii mă întreabă uneori dacă m-aș întoarce și aș schimba lucrurile. Sunt uluiți de răspunsul meu. Răspunsul meu real, adevărat, este că nu aș schimba nimic. Eu cred cu adevărat în efectul fluture. Adică dacă schimb un lucru, totul se schimbă. Îmi pierd copiii pe care îi am acum. Pierd relațiile pe care le am acum. Îmi pierd liniștea pe care o am acum. Așa că sunt foarte mulțumit de decizia mea”, a spus el în trecut.