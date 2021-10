Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, se află internat la ATI, după ce s-a infectat cu noul coronavirus

Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, se află internat în spital, pe secția de Antestezie și Terapie Intensivă, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Starea sa de sănătate ar fi gravă, potrivit informațiilor.

Potrivit antena3.ro, Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, este internat pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Deva. Medicii fac eforturi mari pentru a-l salva pe Preasfințitul Gurie. De asemenea, un coleg de-ai acestuia a inițiat o rugăciune colectivă în speranța unui ajutor divin. Episcopul Devei și Hunedoarei are vârsta de 52 de ani.

Părintele Vasile Ioana are Covid-19

De asemenea, și Părintele Vasile Ioana este infectat cu virusul chinezesc. Părintele de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi a declarat cum se simte.

”Sunt izolat departe de București, în casa bunicilor unde am crescut, pentru că sunt bolnav, am COVID. Vreau să vă trimit de aici un mesaj de încurajare și speranță. Puteți să treceți prin această boală fără să ajungeți la spital.

Știința și credința ajută omul să se vindece! Nu vă speriați! În momentul în care aveți ”bateria” de tratament prescrisă de medic acasă deja, știți că vezi lua tratamentul imediat ce sunteți bolnav, aveți o pace în suflet! Nu vă temeți de nimic! Dumnezeu nu ne lasă! De aceea, consider că e esențial să avem credință în Dumnezeu și să luăm Sfintele Taine din iubirea lui Dumnezeu, el nu ne lasă! Trebuie doar să îi cerem ajutorul! Rugăciune, credință și medicație de la medic. Toate acestea vă vor vindeca!

Eu sunt la jumătate, am uneori dificultăți de respirație, mai transpir, însă am speranță că Dumnezeu nu mă părăsește! Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu ne ajută să trecem prin boală, dar nu trebuie să fim indolenți! Indolența a umplut spitalele! Indolența noastră, nepăsarea noastră și neatenția noastră!

Rețineți! Medicul vă va prescrie antiviral, antibiotic, antitermic, anticoagulant și întărirea sistemului imunitar prin vitamina C, vitamina D, zinc, coercitină și așa mai departe. Nu uitați! Știința și credința ne vor vindeca împreună! Acestea nu se exclud. Amândouă ne ajută să ne vindecăm sufletește și trupește.

Vă voi mai da și zilele următoare vești de aici, voi face un jurnal cum trec eu prin COVID.

În momentul de față, am momente în care am puseuri de temperatură, dar îmi iau tratamentul și mă simt bine. Nu îmi este frică. Știu că Dumnezeu este cu mine și îmbin știința medicală cu credința în Dumnezeu. Am nădejde că Dumnezeu mă va duce înapoi în biserica mea”, a spus părintele Vasile Ioana.

Sursă foto: capturi video Youtube