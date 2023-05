Premierul Nicolae Ciucă intervine în scandalul momentului. Mesajul pe care l-a transmis după noua acuzație la adresa Simonei Halep: „Trebuie să o susținem”

Peste 4 zile, Simona Halep ar trebui să fie audiată, din nou. După cea de-a doua acuzație pe care a primit-o la adresa ei, sportiva în vârstă de 31 de ani a primit mesaje de susținere. Printre persoanele care și-au expus opinia în spațiul public se numără și Premierul Nicolae Ciucă. Iată mai jos, în articol, ce a transmis oficialul în legătură cu situația în care se află tenismena.

În data de 28 mai 2023, Simona Halep ar trebui să se prezinte la noi audieri. Perioada pe care tenismena o traversează nu este deloc favorabilă. Sportiva în vârstă de 31 de ani a primit, în cursul zilei de vineri, 19 mai, o altă „lovitură”. Mai cu seamă, o altă acuzație de dopaj. ITIA a confirmat faptul că pașaportul biologic al sportivei prezintă nereguli. După primirea celei de-a doua acuzații, mai mulți specialiști, persoane publice, dar și apropiați au dorit să își expună opiniile, în mediul public, cu privire la această situație. Pe de altă parte, Nicole Sapstead, senior director anti-doping, susține că acuzațiile de dopaj (2, la număr) nu au legătură între ele. Despre acest aspect puteți afla mai multe informații AICI.

Premierul Nicolae Ciucă a reacționat la situația în care se află Simona Halep

Printre persoanele care și-au expus opinia se află și Premierul Nicolae Ciucă. Oficialul a transmis un mesaj clar și concis, spunând că, la momentul actual, sportiva este „judecată de toată lumea”. În plus, consideră că este nevinovată, iar Simona Halep are nevoie, în continuare, de susținere.

„Este judecată în momentul de faţă de toată lumea incorect faţă de ce a însemnat ea pentru România. Consider că este nevinovată şi trebuie să o susţinem. Reprezintă o etapă din istoria meciului feminin românesc, nu e corect faţă de ea”, a transmis Premierul, potrivit antena3.ro.

Reacția Simonei Halep, după ce ITIA a confirmat neregulile din pașaportul biologic

În urmă cu 9 zile, Simona Halep avea să afle o informație nouă. ITIA a confirmat faptul că sportiva are nereguli cu pașaportul biologic. În urma acestei noi situații, tenismena de 31 de ani a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, pe Instagram, în ziua de vineri, 19 mai.

