Preparatul pe care Florin Dumitrescu îl evită la restaurant: ”Bucătarii ne mint! Eu nu mai pot să mănânc”

Pe lângă sfaturile sale culinare excepționale, Florin Dumitrescu a făcut o mărturisire surprinzătoare despre un preparat pe care nu-l comandă niciodată la restaurant. Celebrul chef a explicat că multe localuri induc clienții în eroare cu privire la ingredientele utilizate, iar unele metode de gătit sunt departe de a fi sănătoase.

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, devenit celebru datorită participării sale ca jurat la emisiuni culinare de succes. Cu o carieră impresionantă în gastronomie și o pasiune uriașă pentru preparatele autentice, el nu ezită să împărtășească din experiența sa și să ofere sfaturi celor care vor să descopere adevărata artă a bucătăriei.

Marele bucătar a recunoscut că nu mai consumă ciorbă în restaurante, după ce a descoperit trucurile mai puțin corecte pe care le folosesc unii bucătari pentru a o prepara. El susține că multe localuri folosesc baze artificiale și monoglutamat pentru a intensifica aromele, iar aceste ingrediente îi provoacă reacții neplăcute.

„Eu nu mai mănânc ciorbe în cârciumi. Eu nu mai pot să mănânc ciorbe în cârciumi. Am avut problema asta după ce am descoperit că mă și mint. Eu îi întrebam dacă au vegeta în farfurie și ospătarii spuneau că nu. Dar m-a învățat un bucătăraș de prin Ardeal că școala de bucătari îi învață cum să folosească vegeta fără să se vadă. Fac supa, baza, apoi o dau prin sită fină, fină și se pierd bucățelele alea. Nu e intoleranță, nici alergie, e direct inflamație. Nu doar monoglutamatul, că dacă ar fi monoglutamatul natural nu ar fi o problemă. Bazele chimice pe care ei le folosesc acolo… Treaba aia, un sfert de oră am de la prima lingură până când trebuie să ajung la prima toaletă și stau acolo toată noaptea. E îngrozitor și am zis că nu mai mănânc ciorbă în cârciumi”, a declarat Florin Dumitrescu în cadrul unui podcast.