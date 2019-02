Președintele Federației de Judo și patronul Realitatea TV, Cozmin Gușă, îi ia apărarea lui Mircea Badea! ”Nu e niciun motiv de rușine acest KO”

Mircea Badea a fost făcut KO sâmbătă, în ring, de către celebrul motociclist Tedi, în doar 5 secunde. Prezentatorul TV a avut nevoie apoi de îngrijiri medicale, pe care le-a primit pe podeaua ringului, unde căzuse. Cu toate că Badea a fost criticat dur după înfrângerea suferită în ring, președintele Federației de Judo și patronul Realitatea TV, Cozmin Gușă a sărit în apărarea colegului de breaslă.(CITEȘTE ȘI: REACȚIA ULUITOARE A CRISTINEI ȚOPESCU DUPĂ CE MIRCEA BADEA A FOST BĂTUT MĂR: ”PUTEȚI SĂ MĂ ÎNJURAȚI, DAR…”)

Contactat de reporterii CANCAN.RO, Cosmin Gușă, patronul Realitatea TV, dar și președintele Federației de Judo, a sărit în apărarea prezentatorului TV.

"Pe Mircea îl cunosc de vreo 21 de ani când eu eram director la Antena 1, iar el, Oreste și cu Teo Trandafir erau în biroul alăturat o trupă veselă care făcea toate nebuniile din lume. Deci îl cunosc bine pe omul de televiziune Mircea Badea și, în ciuda faptului că acest om de televiziune mă dezamăgește de multe ori astăzi, pe sportivul semi-profesionist Badea îl și înțeleg și chiar îi apreciez curajul. În tinerețe, n-aveam probleme nici eu la încăierări, am făcut și box, știu ce înseamnă contactul fizic, dar astăzi dacă m-aș duce pe tatami cu vreunul dintre campionii mei de la judo cred că aș rezista până la ipon cam tot atâta cât a rezistat și Badea în meciul de sâmbătă. Fiului meu, spre exemplu, care este campion la categoria 81 kg, cam cât am eu, nu i-ar lua în mod sigur decât tot vreo 6 secunde să mă imobilizeze și să mă pună în ipon. Cred că pentru sportivul Mircea Badea nu e niciun motiv de rușine acest KO. E firesc să se întâmple așa în orice sport de contact atunci când întâlnești un profesionist. Și chiar dacă sunt mâhnit pentru felul în care își atacă în special colegii de presă, legat de sport am un mesaj pentru el: keep walking, Mircea!", a declarat Cosmin Gușă, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Cozmin Guşă, pe tatami cu fiul său!

Înaintea alegerilor la Federaţia de Judo, Cozmin Guşă şi-a făcut încălzirea printr-o luptă pe tatami chiar cu fiul său, campion în categoria 81 kg.

Alegerile pentru şefia Federaţiei Române de Judo vor avea loc pe 20 februarie, la sediul COSR, iar Cozmin Guşă a fost primul care şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte. Consultantul politic speră să îşi facă o echipă puternică, din care să facă parte şi fostele campioane olimpice si mondiale Alina Dumitru şi Corina Căprioriu. Cozmin Guşă le promite sportivilor din loturile olimpice si antrenorilor că vor fi recompensaţi pe măsură, nu cum s-a întâmplat până acum.

„Sportivii noştri pe care îi vedeţi în spatele meu, loturile olimpice de băieţi şi fete, sunt minunaţi. Din păcate, nu prea sunt recompensaţi, pe măsură o să rezolvăm asta cât de curând”, a afirmat Cozmin Guşă.

Cozmin Guşă este un apropiat al mişcării olimpice şi un prieten vechi al lui Marius Vizer, preşedintele forului mondial de judo. Cozmin Guşă a făcut chiar o comparaţie între judo şi politică.

„Strategie îţi trebuie şi în politică, ceea ce nu se întâmplă acuma, pentru că ai noştri nu prea au strategie, îţi trebuie şi în judo, bineînţeles, unde se întâmplă de fiecare dată pentru că altfel o încurci. Diferenţa este mare, aşa cum spuneam, aici e mult respect şi multă onoare. În politică nu se întâlnesc acest lucruri, dar le combinăm pe amândouă şi poate dacă îi învăţăm mai mult judo pe politicieni unii dintre ei care sunt solvabili o să înveţe ceea ce trebuie", a precizat acesta.