Președintele Federației de Tenis, George Cosac, șocat de suspendarea mare primită de Simona Halep: “ Extrem de dur, sunt convins că...” EXCLUSIV

George Cosac, președintele FR de Tenis, consideră extrem de dură decizia de suspendare pentru patru ani, a Simonei Halep. Fostul sportiv, acum șef la federație, a mai spus, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că fostul număr unu mondial nu le-a cerut până acum sprijinul și că nu a mai vorbit cu Simona de o bună perioadă de timp.

Surprins de suspendarea extrem de dură a Simonei Halep, de patru ani pentru dopaj, George Cosac e convins că perioada va fi redusă, după apel. Președintele FR de Tenis a mai spus că dacă acest lucru nu se va întâmpla, sportiva va mai continua să facă tenis doar dacă va considera că va putea ajunge din nou în top.

CANCAN.RO: Cum vi se pare decizia de suspendare a Simonei?

George Cosac: Acum am aflat și eu. E o decizie extrem de dură, având în vedere timpul în care au tegiversat. Cred că dacă au tegiversat atâta timp nu au avut argumentele să ia o decizie așa de dură. Sunt convins că va urma un recurs, că echipa de avocați și Simona vor face anumite declarații. După care. Vom vedea ce vom putea comenta.

CANCAN.RO: S-a urmărit, credeți, scoaterea ei din circuit?

George Cosac: Aș prefera să vedem întâi ce declarații vor da ei.

„Sunt sigur că perioada de suspendare va scădea”

CANCAN.RO: Cu Simona ați mai ținut legătura?

George Cosac: Sincer, ultima perioadă nu am vorbit. A fost o perioadă critică pentru ea și a preferat să stea departe de discuții. Am vorbit cu ea la început și mi-a spus cu mâna pe inimă că nu a luat absolut nimic cu bună știință. Cred că e un om de caracter și de onoare. Sunt convins că așa e cum spune ea, pentru că o cunosc destul de bine.

CANCAN.RO: Ce credeți că se va rezolva după apel?

George Cosac: Nu am citit motivarea acestei decizii. Cred că perioada va scădea. De fapt sunt sigur de asta.

CANCAN.RO: Cum o veți sprijini?

George Cosac: Tot ce depinde de noi, cu siguranță vom face. În cazul în care casa ei de avocatură ne va cere și ne va îndruma ce să facem, mergem până în pânzele albe.

„Simona nu e genul de om care să se mulțumească cu puțin”

CANCAN.RO: Vi s-a cerut până acum ajutorul?

George Cosac: Nu, am făcut doar ce am considerat noi că trebuie să facem. În rest, nu am fost solicitați.

CANCAN.RO: Credeți că dacă va rămâne această perioadă de suspendare, Simona va mai avea puterea să revină?

George Cosac: Greu de spus, depinde numai de ea. Și-a dorit numai înalta performanță. Dar ca să facă doar să se mai afle în treabă, nu. Dacă ea va considera că va mai putea ajunge la un nivel înalt, va continua. Simona nu e genul de om care să se mulțumească cu puțin.

