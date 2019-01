Preşedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat din nou la schi: ”Ca băieții”

Președintele Iohannis este un împătimit al sporturilor de iarnă și nu ratează nicio ocazie pentru a se ”da” pe pârtie. Așa s-a întâmplat și în acest weekend, președintele putând fi văzut și fotografiat în Masivul Șureanu, zona sa preferată atunci când este vorba despre relaxare și mișcare hibernală.

Unul dintre tinerii care se aflau pe pârtie l-a fotografiat pe președintele Iohannis și a postat fotografia pe pagina sa de socializare.

”#Președintele la #SkySureanu #CaBăietii”, a scris respectivul schior în dreptul fotografiei. Bineînțeles, nu au lipsit nici comentariile lăsate de internauți, unele dintre ele laudative la adresa președintelui, altele de-a dreptul acide.

Masivul Şureanu, zona preferată a președintelui când vrea să practice sporturi de iarnă, se află în extremitatea sudică a judeţului Alba, aproape de limita cu judeţele Vâlcea şi Sibiu. Domeniul schiabil este alcătuit din nouă pârtii care însumează 11 kilometri.

Klaus Iohannis va avea probleme cu banii

Astrologul Mariana Cojocaru afirmă că în 2019 președintele Klaus Iohannis va avea ceva probleme cu banii.

„Aspect pozitiv la început de an este trigonul Soare – Lilith în Vărsător, vizibil în prima parte a lui 2019. Aspect negativ este dat de faptul că pe astrograma personală are Saturn retrograd în Capricorn, în casa a 8-a a veniturilor suplimentare, a bunurilor”, a prezis Mariana Cojocaru la începutul acestui an.