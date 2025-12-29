Ce program are Kaufland de Revelion 2026. Când sunt deschise magazinele de Anul Nou

La fel ca în perioada Crăciunului, marile supermarketuri funcționează după un program diferit și de Revelion. Magazinele Kaufland din întreaga țară funcționează după un program special de Anul Nou. Mai jos găsiți programul de funcționare și interval orar în care puteți face cumpărături.
În perioada sărbătorilor de iarnă, magazinele și supermarketurile funcționează după un program special. Înainte de Crăciun, dar și înainte de Revelion programul este unul prelungit pentru ca toți clienții să apuce să își facă toate cumpărăturile. Chiar și cei mai întârziați au șansa să achiziționeze tot ce au pe listă.
Magazinele Kaufland din întreaga țară funcționează după un program special de Anul Nou. Pe 1 ianuarie toate magazinele Kaufland vor fi închise. Iată programul de funcționare pentru Kaufland:
