Ce program are Kaufland de Revelion 2026. Când sunt deschise magazinele de Anul Nou

La fel ca în perioada Crăciunului, marile supermarketuri funcționează după un program diferit și de Revelion. Magazinele Kaufland din întreaga țară funcționează după un program special de Anul Nou. Mai jos găsiți programul de funcționare și interval orar în care puteți face cumpărături.

În perioada sărbătorilor de iarnă, magazinele și supermarketurile funcționează după un program special. Înainte de Crăciun, dar și înainte de Revelion programul este unul prelungit pentru ca toți clienții să apuce să își facă toate cumpărăturile. Chiar și cei mai întârziați au șansa să achiziționeze tot ce au pe listă.

Ce program are Kaufland de Revelion 2026

Magazinele Kaufland din întreaga țară funcționează după un program special de Anul Nou. Pe 1 ianuarie toate magazinele Kaufland vor fi închise. Iată programul de funcționare pentru Kaufland:

30 decembrie – majoritatea magazinelor Kaufland vor fi deschise de la ora 7.00, cu ore de închidere cuprinse între 22.00 și 23.00, în funcție de locație. Excepție face Kaufland Sibiu Mall, care va deschide la ora 9.00, iar magazinele din Cluj și Oradea vor avea un program prelungit, între 6.30 și 23.30

31 decembrie – toate magazinele sunt deschise între 7.00 și 18.00. Magazinele Domnești West Park și Sibiu Mall vor avea un program diferit

1 ianuarie – Kaufland va fi închis

2 ianuarie – majoritatea magazinelor vor avea program scurt, ora deschiderii va fi 9.00, iar ora închiderii va varia, în funcție de magazin, în intervalul 16.00 și 18.00, cu excepția Kaufland Sibiu Mall.

3 ianuarie – magazinele Kaufland vor funcționa după programul obișnuit.

Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru prețul piperat al cazării pe 3 nopți

Tradiția de Revelion la care românii cu bani nu renunță. Ce pun la intrarea casei pentru a atrage belșug și sănătate