Ce program are Auchan de Revelion 2026. Când sunt deschise magazinele de Anul Nou

La fel ca în perioada Crăciunului, marile supermarketuri funcționează după un program diferit și de Revelion. În ceea ce privește programul magazinelor Auchan de Anul Nou 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit. Iată când sunt deschise magazinele și la ce interval orar poți face cumpărături.

În perioada sărbătorilor de iarnă, magazinele și supermarketurile funcționează după un program special. Înainte de Crăciun, dar și înainte de Revelion programul este unul prelungit pentru ca toți clienții să apuce să își facă toate cumpărăturile. Chiar și cei mai întârziați au șansa să achiziționeze tot ce au pe listă.

Ce program are Auchan de Revelion 2026

Auchan a anunțat modificări ale programului de funcționare pentru următoarea perioadă. Magazinele vor funcționa după un orar special, cu program prelungit înainte de sărbători, program redus în ziua de ajun și închidere completă în prima zi a anului. Iată programul Auchan.

30 decembrie 2025: 07:00- 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00, cu câteva excepții: Cotroceni, Iași: 7:00 -19:00; Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center: 8:00 – 18:00; Otopeni 2: 6:00 – 18:00; MyAuchan Vivido: 10:00 – 18:00;

1 Ianuarie 2026 – Închis, cu o excepție: Cotroceni: 14:00 – 22:00;

2 Ianuarie 2026: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere, cu câteva excepții: Cotroceni: 10:00 – 23:00; MyAuchan Vivido: Închis; Obor: 10:00 – 18:00.

3 Ianuarie 2026, programul va fi normal.

Magazinele MyAuchan Petrom rămân cu program non-stop şi în perioada sărbătorilor.

Program Bringo – Auchan de Anul Nou 2026:

30 decembrie 2025: 08.00 – 22.00;

31 decembrie 2025: 08.00 – 16.00;

1 ianuarie 2026: Închis;

2 ianuarie 2026: 10.00 – 22.00.

