Prețul benzinei urcă din nou. Cât dai pe un plin și în ce orașe găsești cele mai mici tarife

De: Paul Hangerli 31/03/2026 | 07:20
Șoferii plătesc mai mult la început de săptămână pentru alimentarea mașinii. Marți, 31 martie 2026, prețurile la carburanți sunt în creștere, în special la motorină, unde scumpirile ajung până la 17 bani pe litru.

Cea mai mare creștere se înregistrează la motorină. Un litru de motorină standard costă acum între 10,27 și 10,43 lei, după o scumpire de până la 17 bani. Motorina premium a ajuns între 10,67 și 10,99 lei, cu un plus de până la 15 bani.

În cazul benzinei, creșterile sunt mai temperate. Benzina standard se vinde între 9,28 și 9,45 lei/litru, iar benzina premium între 9,87 și 10,19 lei/litru.

Prețul GPL rămâne stabil, în jurul valorii de 4,1 lei/litru.

Prețurile carburanților în București

În București, prețurile se aliniază mediei naționale, cu mici variații în funcție de stație și zonă.

  • Benzina standard se găsește, în general, în intervalul 9,30 – 9,45 lei/litru
  • Motorina standard variază între 10,30 și 10,45 lei/litru

Pentru variantele premium, șoferii plătesc aproximativ 10,00 – 10,20 lei/litru pentru benzină și până la 11 lei/litru pentru motorină.

Unde sunt cele mai mici prețuri în țară

Pentru cei care caută cele mai mici costuri, diferențele între județe rămân importante. Cele mai mici prețuri sunt înregistrate:

  • în județul Timiș, unde benzina coboară până la 9,19 lei/litru, iar motorina la 10,25 lei/litru
  • în județul Ialomița, unde benzina costă aproximativ 9,20 lei/litru, iar motorina ajunge chiar la 9,94 lei/litru

În marile orașe:

  • în Timișoara și Iași, benzina poate fi găsită la 9,26 lei/litru
  • în Cluj, motorina coboară până la 9,99 lei/litru

Tendințe: motorina conduce scumpirile

Evoluția prețurilor arată clar o presiune mai mare pe motorină, unde creșterile sunt semnificativ mai rapide decât la benzină.

Contextul internațional, inclusiv tensiunile din Orientul Mijlociu, continuă să influențeze piața carburanților, ceea ce se reflectă direct în costurile de la pompă.

Cât costă un plin la finalul lui martie

Pentru un rezervor mediu de 50 de litri, costurile sunt deja considerabile:

  • benzină standard: aproximativ 465 – 472 lei pentru un plin
  • motorină standard: aproximativ 515 – 522 lei pentru un plin

În cazul carburanților premium, suma poate depăși ușor 500 lei pentru benzină și se apropie de 550 lei pentru motorină.

Creșterile din ultimele zile confirmă o tendință de scumpire care afectează direct bugetele șoferilor, mai ales în contextul în care diferențele dintre benzină și motorină devin tot mai vizibile.

