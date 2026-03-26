Se pregătește ordonanță de urgență, după explozia prețurilor la carburanți. Cum vor fi ajutați românii, de fapt

Guvernul pregătește o nouă ordonanță de urgență. Decizia unor noi măsuri va fi discutată în decursul zilei de joi, 26 martie, în cadrul unei ședințe care va avea loc la Palatul Victoria. Ordonanța vine în urma crizei de creștere excesivă a prețurilor la carburanți.

Războiul care are loc în acest moment în Orientul Mijlociu are efecte negative peste tot, inclusiv în România. Prețul carburanților a crescut semnificativ în această perioadă. Din acest motiv, Guvernul ia măsuri pentru români. Miercuri a anunțat că OUG privind criza carburanților va fi adoptată joi, în cadrul unei ședințe importante.

Bolojan a explicat că ia măsuri serioase în această privință și a spus că veniturile suplimentare provenite din TVA nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare.

Cum vor fi ajutați românii de stat

Din cauza crizei în care ne aflăm, românii sunt afectați atunci când vine vorba de un plin la mașină. În ultimele zile s-a înregistrat o creștere considerabilă a prețurilor la carburanți, iar din acest motiv statul se pregătește să adopte o nouă ordonanță de urgență. Acest lucru se întâmplă pentru a permite intervenția pe piață și pentru a asigura securitatea aprovizionării pentru cetăţeni şi economie. OUG va fi adoptată în cursul zilei de joi, după ce va avea loc ședința de la Palatul Victoria.

O altă ședință a avut loc miercuri, ședinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. În cadrul ei, Ilie Bolojan a spus că este alături de români și că ia măsuri serioase. El a spus că veniturile suplimentare obținute din TVA nu vor ajunge la buget și vor fi introduse într-o schemă de finanțare.

Statul român îşi asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare care să atenueze impactul creşterii preţurilor, ţinând cont de capacitarea României, a menționat premierul Ilie Bolojan.

Acest lucru înseamnă un impact de peste 1 miliard de lei și vor fi decontate întârzierile la decontare semnalate de organizații.

De asemenea, odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate fluxurile de plăţi pentru decontări în cadrul acestor scheme de sprijin, astfel încât să fie recuperate întârzierile la decontare semnalate de organizaţiile patronale, precizează Guvernul.

VEZI ȘI: Cât costă un litru de motorină în România azi, 25 martie 2026. Prețurile au explodat!

Decizie rară luată de Guvern din cauza carburanților. Ce se întâmplă cu prețurile la pompă