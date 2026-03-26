Prețul benzinei la pompă, la mijlocul săptămânii: cât plătesc șoferii în marile orașe din România

Valul de scumpiri la carburanți lovește din nou piața, iar șoferii resimt direct impactul la fiecare alimentare. Motorina a trecut de pragul de 10 lei pe litru în mai multe orașe, iar benzina se apropie periculos de acest nivel. Diferențele între benzinării rămân vizibile, însă tendința este clară: prețurile cresc accelerat la nivel național, pe fondul tensiunilor internaționale și al presiunii din piața energetică. În acest context, costul unui plin a ajuns la niveluri record, iar autoritățile pregătesc măsuri de urgență pentru a limita impactul asupra economiei și populației.

Prețurile în București

În Capitală, benzina standard pornește de la 9,13 lei pe litru și ajunge până la 9,26 lei. Cele mai mici valori sunt la Socar și Petrom, iar cele mai mari la OMV.

Motorina are un interval mai ridicat. De la 9,81 lei la Petrom și 9,82 lei la Socar, prețurile urcă la 9,97 lei la OMV și ating 10,21 lei pe litru la Lukoil, unde pragul de 10 lei a fost depășit clar.

Prețurile în Timișoara

În Timișoara, benzina standard variază între 9,10 și 9,26 lei pe litru. Cele mai mici prețuri sunt la Socar, iar cele mai ridicate la OMV și Gazprom.

Motorina pornește de la 9,82 lei și ajunge până la 10,22 lei pe litru la Lukoil, confirmând tendința de scumpire.

Prețurile în Constanța

La Constanța, benzina se situează între 9,13 și 9,26 lei pe litru, cu valori apropiate de cele din Capitală.

Motorina pornește de la 9,81 lei și ajunge până la 10,19 lei la Lukoil, unde depășește din nou pragul de 10 lei.

Prețurile în Cluj

În Cluj, benzina standard se vinde între 9,13 și 9,20 lei pe litru, cu diferențe minime între rețele.

Motorina are valori între 9,84 și 10,22 lei pe litru, iar Lukoil rămâne din nou la cel mai ridicat nivel.

Tendința din piață: scumpiri accelerate

Datele arată o tendință clară de creștere, în special pentru motorină. În 25 martie s-a înregistrat una dintre cele mai mari scumpiri din ultimii ani, considerată cea mai puternică de la începutul conflictului din Iran.

Evoluția este influențată de cotațiile petrolului, tensiunile internaționale și presiunea din piața energetică. Ajustările rapide de preț arată că volatilitatea rămâne ridicată.

Cât costă un plin în prezent

Pentru un rezervor de 50 de litri, costurile au trecut de un prag important.

Un plin de benzină ajunge la aproximativ 455–465 de lei, în funcție de stație.

Pentru motorină, suma depășește deja 500 de lei în multe cazuri și poate urca până la 510–515 lei acolo unde prețul trece de 10 lei pe litru.

Guvernul pregătește măsuri de urgență

În contextul acestor scumpiri, Guvernul pregătește o ordonanță de urgență privind criza carburanților, care urmează să fie adoptată în ședința de joi.

Decizia vine după discuțiile din Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, iar Ministerul Finanțelor va anunța modificările finale înainte de adoptare. Măsurile vizează limitarea impactului asupra șoferilor și economiei.

Prețurile carburanților au intrat într-o zonă sensibilă, iar depășirea pragului de 10 lei pentru motorină devine tot mai frecventă. Evoluțiile recente indică o perioadă dificilă pentru șoferi, în care fiecare alimentare cântărește mai mult în buget.

