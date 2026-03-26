Acasă » Știri » Prețul benzinei la pompă, la mijlocul săptămânii: cât plătesc șoferii în marile orașe din România

Prețul benzinei la pompă, la mijlocul săptămânii: cât plătesc șoferii în marile orașe din România

De: Paul Hangerli 26/03/2026 | 07:20
Prețul la pompă, sursa-pexels.com

Valul de scumpiri la carburanți lovește din nou piața, iar șoferii resimt direct impactul la fiecare alimentare. Motorina a trecut de pragul de 10 lei pe litru în mai multe orașe, iar benzina se apropie periculos de acest nivel. Diferențele între benzinării rămân vizibile, însă tendința este clară: prețurile cresc accelerat la nivel național, pe fondul tensiunilor internaționale și al presiunii din piața energetică. În acest context, costul unui plin a ajuns la niveluri record, iar autoritățile pregătesc măsuri de urgență pentru a limita impactul asupra economiei și populației.

Prețurile în București

În Capitală, benzina standard pornește de la 9,13 lei pe litru și ajunge până la 9,26 lei. Cele mai mici valori sunt la Socar și Petrom, iar cele mai mari la OMV.

Motorina are un interval mai ridicat. De la 9,81 lei la Petrom și 9,82 lei la Socar, prețurile urcă la 9,97 lei la OMV și ating 10,21 lei pe litru la Lukoil, unde pragul de 10 lei a fost depășit clar.

Prețurile în Timișoara

În Timișoara, benzina standard variază între 9,10 și 9,26 lei pe litru. Cele mai mici prețuri sunt la Socar, iar cele mai ridicate la OMV și Gazprom.

Motorina pornește de la 9,82 lei și ajunge până la 10,22 lei pe litru la Lukoil, confirmând tendința de scumpire.

Prețurile în Constanța

La Constanța, benzina se situează între 9,13 și 9,26 lei pe litru, cu valori apropiate de cele din Capitală.

Motorina pornește de la 9,81 lei și ajunge până la 10,19 lei la Lukoil, unde depășește din nou pragul de 10 lei.

Prețurile în Cluj

În Cluj, benzina standard se vinde între 9,13 și 9,20 lei pe litru, cu diferențe minime între rețele.

Motorina are valori între 9,84 și 10,22 lei pe litru, iar Lukoil rămâne din nou la cel mai ridicat nivel.

Tendința din piață: scumpiri accelerate

Datele arată o tendință clară de creștere, în special pentru motorină. În 25 martie s-a înregistrat una dintre cele mai mari scumpiri din ultimii ani, considerată cea mai puternică de la începutul conflictului din Iran.

Evoluția este influențată de cotațiile petrolului, tensiunile internaționale și presiunea din piața energetică. Ajustările rapide de preț arată că volatilitatea rămâne ridicată.

Cât costă un plin în prezent

Pentru un rezervor de 50 de litri, costurile au trecut de un prag important.

Un plin de benzină ajunge la aproximativ 455–465 de lei, în funcție de stație.

Pentru motorină, suma depășește deja 500 de lei în multe cazuri și poate urca până la 510–515 lei acolo unde prețul trece de 10 lei pe litru.

Guvernul pregătește măsuri de urgență

În contextul acestor scumpiri, Guvernul pregătește o ordonanță de urgență privind criza carburanților, care urmează să fie adoptată în ședința de joi.

Decizia vine după discuțiile din Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, iar Ministerul Finanțelor va anunța modificările finale înainte de adoptare. Măsurile vizează limitarea impactului asupra șoferilor și economiei.

Prețurile carburanților au intrat într-o zonă sensibilă, iar depășirea pragului de 10 lei pentru motorină devine tot mai frecventă. Evoluțiile recente indică o perioadă dificilă pentru șoferi, în care fiecare alimentare cântărește mai mult în buget.

Iți recomandăm
Totul despre masonerie și cum a apărut. Ce este un mason și care sunt gradele
Știri
Totul despre masonerie și cum a apărut. Ce este un mason și care sunt gradele
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Știri
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
Mediafax
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa...
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive
Gandul.ro
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la Washington
Adevarul
Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la Washington
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din...
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Mediafax
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Parteneri
Problemele de sănătate cu care s-a întors Codruța Filip de la Desafio! Abia acum a dezvăluit tot, după ce a divorțat: „Nu a fost zi să nu plâng”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Problemele de sănătate cu care s-a întors Codruța Filip de la Desafio! Abia acum a...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Click.ro
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între...
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Digi 24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
Digi24
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu...
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
go4it.ro
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Una dintre primele serii de jocuri MMORPG din istorie se întoarce
Go4Games
Una dintre primele serii de jocuri MMORPG din istorie se întoarce
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive
Gandul.ro
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Totul despre masonerie și cum a apărut. Ce este un mason și care sunt gradele
Totul despre masonerie și cum a apărut. Ce este un mason și care sunt gradele
Noul sezon al serialului Bridgerton îi va lăsa mască pe fani! Povestea de dragoste interzisă stârnește ...
Noul sezon al serialului Bridgerton îi va lăsa mască pe fani! Povestea de dragoste interzisă stârnește un val de controverse
BANC | Bulă a fost dat afară de la pompieri
BANC | Bulă a fost dat afară de la pompieri
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Cartofi de post „ca la București”, cu Maica Siluana: rețeta simplă de la Mânăstirea Mihai-Vodă
Cartofi de post „ca la București”, cu Maica Siluana: rețeta simplă de la Mânăstirea Mihai-Vodă
Horoscop rune azi, 26 martie 2026. Runa Othala aduce transformări spectaculoase
Horoscop rune azi, 26 martie 2026. Runa Othala aduce transformări spectaculoase
Vezi toate știrile