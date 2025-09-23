Prezentatoarea TV care a slăbit 17 kilograme. Ce a spus despre procesul care a durat 3 luni

Ioana Maria Moldovan, prezentatoarea știrilor de la Prima TV, a trecut printr-o transformare radicală. Știrista este mândră de rezultatele obținute și a vorbit detaliat despre procesul de slăbire. Iată ce a spus!

Prezentatoarea TV în vârstă de 43 de ani a reușit să slăbească 17 kilograme în doar 3 luni. Secretul? Un program personalizat de diete și proceduri. După multe diete care nu dădeau niciun rezultat, Ioana Maria Moldovan a mărturisit că a apelat la terapeuta vedetelor, Carmen Barcan, pentru e reuși să ajungă la silueta mult dorită.

Prezentatoarea TV a slăbit 17 kilograme

Știrista a spus că odată cu această schimbare radicală i-au revenit plăcerea de a se privi în oglindă și echilibrul sufletului, reușind să se pună pe primul loc din nou. Mai mult, unul din aspectele foarte importante este faptul că acest proces a necesitat răbdare. În urma pierderii kilogramelor, prezentatoarea de la Prima TV mărturisește că nu a rămas cu niciun surplus de piele, acest lucru datorită modului în care Carmen a gândit programul pentru ea.

„Pentru mine, Carmen Barcan e un om rar, dar cu mult har, care m-a ajutat nu doar să pot să mă privesc în oglindă cu plăcere, ci m-a ajutat să-mi găsesc oarecum și echilibrul, și aici nu vorbesc doar de un echilibru al kilogramelor, ci și de echilibrul sufletului. A reușit să mă facă să mă pun pe mine pe primul loc și să am și mai multă grijă de mine, cu foarte mult calm, cu foarte multă răbdare, cu foarte multă muncă în echipă, pentru că am reușit în aproape 3 luni să dau jos 17 kilograme, dar aceste 17 kilograme au fost date jos frumos, fără a rămâne vreun surplus de piele, de grăsime, pentru că tot tratamentul prin care te trece Carmen e unul bine gândit, pe lângă mâncare și pe lângă alimentația corectă. (…) Ea reușește cu tratamentele corporale să dea o fermitate pielii, să-ți dea un tonus. N-am simțit nicio secundă că-mi e rău, că-mi e foame, că poftesc la ceva.”, a împărtășit Ioana Maria Moldovan pentru click.ro.

Procesul nu se oprește aici însă, iar prezentatoarea a spus că își dorește să mai piardă 7 kilograme. Pentru moment, Ioana Maria Moldovan se bucură de succesul atins până în această etapă și se mândrește cu noua ei siluetă.

