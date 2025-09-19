Cum a reușit Andra să slăbească. Vedeta a povestit ce schimbare a făcut: „Cred că totul pleacă de aici”

Andra a marcat o transformare de zile mari. Vedeta și-a luat fanii prin surprindere și a afișat o siluetă suplă. Artista a scăpat de kilogramele în plus și a dezvăluit care este secretul ei. În trecut, cântăreața primise câteva critici la adresa siluetei sale, iar acum le-a dat replica tuturor cârcotașilor. Cum a reușit Andra să spulbere kilogramele în plus? Și-a dezvăluit secretul.

Cea mai nouă apariție publică a Andrei Măruță a atras numeroase priviri și a stârnit o mulțime de reacții. Recent, artista a lansat o nouă melodie, „Numai din iubirea ta”, și-a a mers în emisiunea soțului pentru a o promova. Apariția ei în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV a captat imediat atenția, iar fanii au observat un detaliu important.

Cum a reușit Andra să slăbească

Așa cum puneam, Andra a fost prezentă în emisiunea soțului său de la Pro TV, iar apariția ei a atras atenția. Cântăreața s-a afișat într-o formă de zile mari și este clar că a scăpat de kilogramele în plus. În ultima vreme, vedeta a primit mai multe critici pe marginea acestui subiect, iar acum le-a dat peste nas cârcotașilor. A slăbit și s-a prezentat în fața tuturor într-o formă de invidiat, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

De asemenea, Andra a vorbit și despre procesul său de slăbire și spune că în lupta cu kilogramele în plus a apelat la ajutorul unui nutriționist. Și-a dorit să slăbească sănătos, așa că a urmat sfaturile profesionistului. Însă, adevăratul „secret” din transformarea ei este altul.

Cântăreața a mărturisit că nu a reușit să dea jos niciun kilogram până când nu a încetat să se compare cu ceilalți și să se accepte așa cum este. Aceasta a subliniat că mereu schimbarea începe din interior și a spus că până când acolo nu se așază lucrurile nu se poate face nimic.

„Cred că totul pleacă de aici (n.r. – își pune mâna pe inimă). În momentul în care începi să te accepți așa cum ești și să nu te mai uiți după repere – că aia e slabă, că aia e slabă, nu… Trebuie să nu ne mai judecăm, să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta și să ne iubim așa cum suntem! Cu 10 kilograme mai mult, mai puțin, că transpirăm, că avem mai puțin păr, că mai mult, că-i creț, că-i întins. Nu cred că trebuie să fim într-un fel! Așa că simțiți-vă bine cu voi, vă rog din toată inima!”, a afirmat Andra Măruță. Și femeile care se uită la noi… în primă fază să știți că și mie mi-a fost greu să-mi accept burtica. Vai, dacă zicea cineva… E tot a mea! Probabil, într-o lună-două, poate n-o s-o mai am. Eu n-am putut să slăbesc până acum, pentru că nu m-am acceptat. Le ascundeam, îmi puneam 3 chiloți pe mine ca să ascund, să strâng burta și încercam să mă ascund. Uite, azi, am o pereche de chiloți pe mine”, a spus Andra.

