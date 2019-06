Prima apariție a lui Florin Piersic, după ce a fost operat!

Actorul a fost adus din Cluj la un spital privat din București, însă refuză să ofere detalii despre starea lui medicală, chiar dacă a fost dat de gol, într-un interviu, că ar fi suferit o intervenție chirugicală.

Toată lumea știe că lui Florin Piersic nu-i place să fie compătimit, astfel că a negat episodul medical prin care a trecut în luna aprilie, când a suferit o operație la genunchi.

”Am 83 de ani, o vârstă fragedă zic eu (râde – n.r.) şi este normal să am grijă de mine, să mă întreţin, pentru că vreau să vă mai bucur un pic cu piesele mele. Se vaită de dureri de genunchi ăia de 50 de ani, darămite eu. Vin aici la Bucureşti la un fel de întreţinere. Nu am fost nici operat de urgenţă, nici nu am probleme cu picioarele. Văd că voi (presa – n.r.) vreţi să mă omorâţi. Am colegi care s-au neglijat şi nu se simt deloc bine, aşa că am decis să am grijă de mine şi să fiu mereu în formă. Merg la înot, ridic greutăţi, fac sport, joc baschet”, menționa Florin Piersic, la începutul anului, într-un interviu acordat pentru Click!.

Iată însă că Irina Păcurariu l-a dat de gol pe actor, într-o postare pe Facebook, cu privire la operația suferită recent.

”Cea mai faină treabă când stai față în față cu Florin Piersic câteva ore e că pricepi de ce oameni ca el n-o să dispară niciodată. Da, are 83 de ani, e șarmant altfel decât era ca Mărgelatu și merge încet, după mai bine de o lună de recuperare pentru o intervenție chirurgicală la genunchi.

Mintea e însă e la fel de vie ca oricând, are un ușor aer nostalgic, e mai generos cu amintirile, mai blând cu ceilalți și parcă mai atent la ceea ce spune. Și la cum spune.