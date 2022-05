Prima imagine cu Liam, băiețelul nou născut al lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc

Laurențiu Reghecampf este în culmea fericirii! În urmă cu puțin timp, antrenorul a devenit, din nou, tată de băiat, acesta împărtășind cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare emoțiile sueperbe prin care trece în această dimineață.

După ce postat o fotografie cu băieții săi cei mari, Luca și Laurențiu Jr, dezvăluind cu această ocazie și numele mezinului, Liam, antrenorul a publicat și prima fotografie cu bebelușul nou născut!

În imagine se poate observa bucurie enormă pe care o trăiește în aceste momente Laurențiu Reghecampf, acesta fiind extrem de mându să își țină fiul nou născut în brațe.

View this post on Instagram A post shared by Reghecampf Laurentiu (@r.laurentiu)

Ce semnificație are Liam

Liam este un nume irlandez care înseamnă „Luptător aprig” sau „războinic cu voință puternică”. Este o versiune prescurtată a numelui irlandez Uilliam (care provine de la numele francez Willahelm) care înseamnă „coiful voinței”.

Cum s-au cunoscut Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc

Invitat în cadrul podcastului “Acasă la Măruţă”, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc. Deşi nu a dorit să intre prea mult în detalii, tehnicianul i-a făcut, la momentul respectiv, şi o declaraţie de dragoste partenerei sale.

“Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus Laurențiu Reghecampf.