Prima imagine cu noul iubit al Deei Maxer! Bruneta, surprinsă în tandrețuri cu el

Deea Maxer iubește din nou! Nu mai există loc de interpretări, căci bruneta a făcut totul public și s-a afișat pentru prima dată alături de noul ei iubit! Și nu oricum, ci în cele mai romantice momente!

După despărțirea de fostul partener, Robert Drilea, se pare că Deea și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat și este mai îndrăgostită ca niciodată. Vedeta a pus capăt zvonurilor privind o posibilă relație și a postat prima fotografie alături bărbatul care i-a pus inima pe jar.

Deea Maxer s-a afișat cu noul iubit

Așa cum spuneam, Robert Drilea este istorie, iar acum toată atenția Deei Maxer se concentrează pe un alt bărbat. Aceasta iubește din nou și pare extrem de fericită și împlinită în compania noului său iubit. Bruneta a postat în mediul online o imagine în care își sărută pasional iubitul. Cei doi au plecat într-o escapadă romantică la Viena și se bucură din plin de momentele petrecute împreună.

Deea Maxer are doi copii extraordinari, o fată și un băiat, iar bruneta nu exclude să aducă pe lume și un al treilea copil. Vedeta a spus, în urmă cu ceva timp, că, în urma unor analize amănunțite, medicii nu i-au dat vești bune despre posibilitatea de a rămâne însărcinată din nou.

”După divorț, am luat în calcul că o să îmi refac viața. Că o să cunosc pe cineva, poate chiar o să mă căsătoresc și o să ajung în momentul în care o să îmi doresc un al treilea copil. Am fost și mi-am facut atunci toate analizele și mi s-a spus că se va putea să țin sarcina, pentru că uterul este sănătos, însă prin fertilizare. Nu am aprofundat atunci. Anul acesta am fost la alte analize și (…) am aflat că aparatul meu reproductiv poate ține o sarcină, dar ea nu poate fi legată pe cale naturală”, a mărturisit Deea Maxer la o emisiune televizată.

