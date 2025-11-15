Acasă » Știri » Prima imagine cu noul iubit al Deei Maxer! Bruneta, surprinsă în tandrețuri cu el

Prima imagine cu noul iubit al Deei Maxer! Bruneta, surprinsă în tandrețuri cu el

De: Mirela Loșniță 15/11/2025 | 21:43
Prima imagine cu noul iubit al Deei Maxer! Bruneta, surprinsă în tandrețuri cu el
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Deea Maxer iubește din nou! Nu mai există loc de interpretări, căci bruneta a făcut totul public și s-a afișat pentru prima dată alături de noul ei iubit! Și nu oricum, ci în cele mai romantice momente!

După despărțirea de fostul partener, Robert Drilea, se pare că Deea și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat și este mai îndrăgostită ca niciodată. Vedeta a pus capăt zvonurilor privind o posibilă relație și a postat prima fotografie alături bărbatul care i-a pus inima pe jar.

Deea Maxer s-a afișat cu noul iubit

Așa cum spuneam, Robert Drilea este istorie, iar acum toată atenția Deei Maxer se concentrează pe un alt bărbat. Aceasta iubește din nou și pare extrem de fericită și împlinită în compania noului său iubit. Bruneta a postat în mediul online o imagine în care își sărută pasional iubitul. Cei doi au plecat într-o escapadă romantică la Viena și se bucură din plin de momentele petrecute împreună.

Sursă foto: Social Media

Deea Maxer are doi copii extraordinari, o fată și un băiat, iar bruneta nu exclude să aducă pe lume și un al treilea copil. Vedeta a spus, în urmă cu ceva timp, că, în urma unor analize amănunțite, medicii nu i-au dat vești bune despre posibilitatea de a rămâne însărcinată din nou.

Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

”După divorț, am luat în calcul că o să îmi refac viața. Că o să cunosc pe cineva, poate chiar o să mă căsătoresc și o să ajung în momentul în care o să îmi doresc un al treilea copil. Am fost și mi-am facut atunci toate analizele și mi s-a spus că se va putea să țin sarcina, pentru că uterul este sănătos, însă prin fertilizare. Nu am aprofundat atunci. Anul acesta am fost la alte analize și (…) am aflat că aparatul meu reproductiv poate ține o sarcină, dar ea nu poate fi legată pe cale naturală”, a mărturisit Deea Maxer la o emisiune televizată.

Motivul REAL pentru care Robert Drilea și Deea Maxer s-au despărțit. Fostul iubit al brunetei RUPE tăcerea: ”Nu mai formăm un cuplu de câteva luni bune”

Ce făcea Deea Maxer când fostul ei soț se însura cu Magdalena Chihaia: ”Ghiciți cine s-a întors”

Tags:
Iți recomandăm
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Știri
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub mașină
Știri
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub…
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat”
Adevarul
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit....
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”
Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel ...
Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel Bartoș despre clinica pe care a promovat-o
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub ...
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub mașină
Vezi toate știrile
×