Prima reacție a Biancăi Drăgușanu, după ce Alex Bodi s-a afișat cu noua lui iubită, la Mamaia. Imaginile au apărut pe Instagram. VIDEO

După ce Alex Bodi s-a afișat cu noua lui iubită, Justyna Gradek, în weekend, la Mamaia, Bianca Drăgușanu a postat, pe Instagram, mai multe story-uri care par să fie dedicate fostului ei soț.

Așa cum puteți vedea și în imaginile de mai sus, Bianca nu est deloc afectată de faptul că Alex Bodi iubește din nou, în mod public. Vedeta s-a filmat în mașină, în timp ce mergea, cel mai probabil la club cu prietenele ei, cântând manele cu zâmbetul până la urechi. Versurile care se aud pe fundal par să fie dedicale lui Alex Bodi.

Mai mult decât atât, buna dispoziție a Biancăi ar putea avea legătură și cu faptul că, așa cum se înțelege din imagini, vedeta a fost la coafor unde și-a pus extensii noi.

Justyna Gradek este căsătorită

În vârstă de 27 de ani, Justyna Gradek a poposit pe pământ românesc în weekend, iar Alex Bodi s-a asigurat că are parte de tot ce îi poftește inima. Șatena, care este extrem de cunoscută în Polonia, țara natală, dar și în alte state, a făcut furori pe plajă, după ce a rămas în costum de baie, dar a fost imediat flancată de musculos, care rareori a slăbit-o din ochi.

Ex-iubita celebrului designer Philipp Plein s-a bucurat la Mamaia de toate atracțiile de “sezon”, inclusiv de roabele cu șampanie și artificii din Loft. Ieșirea la plajă a fost însă o încântare, nu doar pentru frumoasa șatenă, cât și pentru cei care au avut norocul să se afle în preajma ei.

Noile informații despre tânăra model dezvăluie faptul că este căsătorită cu un luptător MMA pe nume Karol Miśkiewicz. Sportivul a auzit de escapada soției sale și a oferit prima reacție.

Contactat de jurnaliștii români și întrebat despre căsnicia pe care o are cu Justyna Gradek, bărbatul a recunoscut că sunt căsătoriți și este șocat să afle că soția lui este într-o altă țară, cu un alt bărbat.

”Bună seara, nu vreau să mint, este adevărat, suntem în continuare căsătoriți. Pentru mine este un șoc tot ceea ce se întâmplă, am aflat totul din media. Nu am nimic ce să mai spun, nici nu mai am ce să mai spun ceva”, a spus luptătorul MMA.

Ulterior, luptătorul MMA a postat următorul mesaj pe contul lui de Instagram:

„Suntem căsătoriți, dar am decis de comun acord să divorțăm. Nu mai răspund altor întrebări. Discuție încheiată.”

