După ore bune de tăcere, Cristina Șișcanu a avut prima reacție în urma mesajului postat de soțul ei, Mădălin Ionescu, în zorii acestei dimineți, respectiv după ora 05:00. Prezentatorul TV a așternut pe Facebook câteva gânduri emoționante despre noaptea pe care a caracterizat-o ca fiind “una dinte cele mai dificile din viața de tată” pe care a trăit-o până acum. El are o fetiță cu actuala sa soție, iar din mariajul anterior, o fată și un băiat.

Prima reacție a Cristinei Șișcanu, după mesajul postat la 5 dimineața de Mădălin Ionescu

Jurnalista Cristina Șișcanu a urcat pe Instagram Stories două filmulețe dintr-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea “Vorbește Lumea” de la Pro TV. “Da, aș zice că sunt o influenceriță pentru că am influențat cu niște lucruri; de exemplu faza cu alăptatul în public, care chiar a avut și rezultate. Nu am avut intenția să o iau la un eveniment (n.r.: pe Petra, fiica sa și a lui Mădălin Ionescu), însă nu am putut să plec fără ea. Destul de mult timp petrec pe telefon și nu neapărat pe telefon, ci pe Internet, e adevărat, recunosc”, a declarat Cristina Șișcanu la un eveniment care a avut loc de curând.

Mesajul transmis de Mădălin Ionescu azi-dimineață la 05:29

“Noaptea asta a fost una din cele cele mai dificile din viața mea de tată! De asta scriu la ora asta… Nu o sa dau detalii și nu îmi cereți, va rog! Îi cer iertare și Cristinei ca am așternut aceste rânduri, dar consumul sufletesc a fost urias! As fi avut atât de multă nevoie de o noapte lină , însă nu a fost sa fie! Ma așteaptă azi provocări profesionale extreme, dar mintea mea nu rezonează in acest moment decat cu ideea siguranței și sănătății copiilor mei… Nimic nu poate fi mai important decat aceasta dorință. Acum suntem mai bine, bine chiar… Sper sa pot dormi și azi sa reușesc tot ce îmi propusesem, tot ce trebuia sa realizez … Îi rog pe partenerii mei sa mă înțeleagă dacă nu voi fi atât de fresh pe cât mi-as dorit… Un geniu rămâne, însă, un geniu și cand doarme… și atunci când funcționează la 60 la suta din capacitate! 😀😘” este mesajul scris de fostul prezentator pe contul său oficial de Facebook.